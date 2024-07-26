Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать

Как доказать отсутствие алкоголя в организме, если у ГАИ есть подозрения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Инспектор ГАИ в интервью порталу «На автотрассе» объяснил российским автомобилистам, что делать, если алкотестер показывает наличие алкоголя, но водитель не употреблял спиртное даже накануне.

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Если автомобилист уверен в своей трезвости, но алкотестер показывает противоположный результат, нужно настаивать на повторном прохождении теста. Это возможно спустя 20 минут после первой проверки. За это время нужно убедиться в исправности прибора, наличии нового упакованного мундштука, который сотрудник полиции открывает при водителе. Если прибор во второй раз покажет положительный результат, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.

При этом в любом случае сотрудник ГАИ даже после проверки алкотестером не может подтвердить факт алкогольного опьянения, это в любом случае констатирует врач. А уже после — суд решает лишать ли водительского удостоверения или нет. Согласно российскому законодательству, если водитель отказывается от освидетельствования, то это приравнивается к подтверждению алкогольного опьянения. Поэтому без поездки в медучреждение точно лишат прав и выпишут штраф.

Инспектор ГАИ отметил, что если медики находятся в сговоре с представителями полиции, они могут оклеветать трезвого водителя. В этом случае необходимо обратиться в независимое медучреждение, чтобы пройти освидетельствование повторно. Рекомендуется сделать это в течение пяти часов после первой проверки.

Трезвый водитель получит заключение врача и с этим документом сможет отстаивать свои права в суде. Если суд согласится, что первоначальные проверки были ошибочными, то водитель имеет право возместить свои траты на повторное освидетельствование, эвакуацию и время нахождения автомобиля на штрафстоянке.

Инспектор ГАИ посоветовал привлечь хорошего юриста, чтобы доказать свою невиновность в суде.

Медик рассказал, что вызывать «опьянение» могут все нейроактивные лекарства (антиконвульсанты, анестетики и психотропные средства). Определённой нейротоксичностью также могут обладать и антибиотики, глюкокортикостероиды, противовирусные средства, статины, антипсихотики, антиконвульсанты, анестетики и антидепрессанты.