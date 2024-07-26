Сколько стоит владеть спортивной Lada Granta

Посчитана цена владения Lada Granta Sport. Спортивная «Гранта» вернулась в линейку АвтоВАЗа в обновленном виде осенью прошлого года. От обычного «бюджетника» она отличается техникой: под капотом — 118-сильный двигатель 1.6, пару которому составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Стоит такая Granta 1,42 миллиона рублей, и больше двух третей от этой суммы придется выложить за ее обслуживание в течение пяти лет, подсчитали в НАПИ.

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Пять лет езды на седане Lada Granta Sport обойдутся владельцу в 1,02 миллиона рублей. Стоимость каждого километра пути — 13,65 рубля. За месяц придется потратить 17,1 тысячи, за год — 204,8 тысячи.

Это средние траты при условии, что машина эксплуатируется в Москве и проезжает по 15 тысяч километров в год. Аналитики учли расходы на полисы ОСАГО и каско, сезонные шины, топливо, техобслуживание и ремонт, а также налоги и сборы.

Granta Sport, вернувшуюся в 2023 году, внешне можно распознать по иным бамперам с красным декором, порогам и спойлеру на крышке багажника. В салоне — тоже особая отделка с красными элементами и сиденья с развитой боковой поддержкой.

В апреле в НАПИ подсчитали стоимость владения обычной «Грантой», и сумма оказалась выше, чем у Granta Sport. Каждый километр обходится владельцам примерно в 14,6 рубля, а пять лет эксплуатации — в 1,1 миллиона. При этом рекомендованная АвтоВАЗом цена самого простого седана сегодня составляет 699 900 рублей.