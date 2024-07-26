Эксперты рассказали, как жара влияет на автомобиль

Автомобилистам рассказали, что страдает в машине во время жары в первую очередь. Агрессивная летняя погода влияет на внешнее и техническое состояние автомобиля. Эксперты «СберАвто» рассказали, с чем могут столкнуться автомобилисты в жару и как избежать поездок в автосервис осенью, чтобы исправить последствия летней погоды.

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В первую очередь страдает лобовое стекло. Летом на него воздействует пыль, гравий и насекомые, в результате чего на стекле остаются царапины, грязь и трещины. Даже мелкий скол может стать проблемой зимой, когда придётся включать обогрев лобового стекла. Чтобы уберечь его, специалисты советуют регулярно чистить щетки стеклоочистителей и использовать омывайку с мягким составом.

Также повреждениям подвержены шины: они нагреваются и увеличиваются в объёме. При слишком низком или слишком высоком давлении покрышки могут даже взорваться. Чтобы избежать последствий, следует регулярно проверять давление в шинах и по возможности парковать автомобиль в тени.

Кузов тоже страдает от воздействия солнечных лучей — лакокрасочное покрытие выгорает неравномерно. От этой напасти спасёт только парковка в правильном месте: в тени или на крытом паркинге.

Цвет теряют также обивка салона и пластиковые детали. Кресла можно спасти, если надеть на них чехлы. Поможет и специальный светоотражающий экран, размещённый на время парковки, под лобовым стеклом автомобиля. Ещё одно решение — чехол на весь автомобиль, он спасёт не только от солнца, но и от загрязнений.

От мелкого песка, который накапливается в салоне летом, остаются микроцарапины на всех деталях интерьера. Избавиться от него поможет уборка и сухая чистка салона.

Часто в жару выходит из строя система охлаждения двигателя. Если мотор перегревается, он работает нестабильно. Специалисты посоветовали следить за уровнем охлаждающей жидкости и раз в сезон промыть радиатор от пыли и грязи.

Кроме того, эксперты отметили, что при агрессивном стиле вождения повышается риск закипания тормозной жидкости. Специалисты напомнили, что менять тормозную жидкость необходимо раз в два года.