Выпуск автомобилей Lada приостановят до середины августа

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил об очередном корпоративном отпуске, который запланирован с 29 июля по 18 августа 2024 года.

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«В течение корпоративного отпуска планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия. Запуск всех сборочных линий «АвтоВАЗа» после отпуска запланирован на 19 августа», — говорится в сообщении.



Отмечается, что во время отпуска на предприятии будет модернизировано и отремонтировано оборудование, а также оптимизирована и линия сборки внедорожников Lada Niva.

До этого стало известно, что правительство РФ впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось. Автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тыс. баллов за выполняемые операции - на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов, а уровень баллов локализации у Lada Vesta с автоматической трансмиссией снизился на 600-655, до 1,9 тыс. баллов.