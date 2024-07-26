Почему Lada Largus ижевской сборки могли иметь «битые» двери

Оказывается, открытая дверь машины могла случайно конснуться опоры оборудования на линии проверки герметичности — это называется «риском деградации лакокрасочного покрытия», а проще говоря, «уператор случайно ударил дверью». Для того, чтобы исключить такой риск, понадобилось нескольких кусков вспененного полиэтилена.

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Наклейку нескольких кусков вспененного полиэтилена назвали «предупреждением деградации левых дверей за камерой пролива». Так что теперь шансы купить Lada Largus со сколом краски исключены.

«Было предложено изолировать опору вспененным полиэтиленом, который остался от предыдущей модернизации тестовой линии», — рассказал начальник участка Анатолий Чухланцев.



Кстати, с начала этого года коллектив автозаводе «Lada Ижевск», где теперь выпускают «Ларгусы», внедрил 16 кайдзенов — так называют улучшения, благодая которым повышается качество продукции.

А ещё АвтоВАЗ проведёт большую модернизацию производства. Во всех подразделениях, включая ижевский конвейер, стартует летняя ремонтная кампания.