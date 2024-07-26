Повышение ключевой ставки с 16 до 18% годовых приведет к росту стоимости автокредитов, которые в среднем подорожают на 2-2,5%, и самих машин. Такое мнение в беседе с «РБК» высказали опрошенные эксперты.

Ранее ЦБ впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Причиной этого решения стали ускоренные темпы инфляции.

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев считает, что повышение ключевой ставки неминуемо приведет к росту стоимости автокредитов и самих машин. По его мнению, на этом фоне часть потенциальных клиентов может отказаться от покупки автомобиля, однако «говорить о том, что это фатально скажется на числе выданных автокредитов» еще рано.

Ту же точку зрения высказал представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он уверен, что повышение ключевой ставки «болезненно ударит по автокредитованию и ситуации на рынке в целом», поскольку основные продажи в РФ приходятся на кредитные средства. По его словам, это связано с тем, что дилерам выгодно продавать машины в кредит, потому что так они получают 9% комиссии, и с отсутствием у отечественных клиентов наличных средств для покупки нового автомобиля.

При этом Шапарин считает, что нынешние кредитные ставки и так находятся на очень высоком уровне и условные 2-2,25% сверху уже сильно ничего не поменяют. Аналогичные цифры назвали и в пресс-службе ГК «Автодом».

«Потенциальным покупателям стоит ожидать удорожания автокредитов — ставки по ним увеличатся в соответствии с повышением ключевой ставки. Это также коснется и других инструментов: ипотеки и потребительских кредитов», — добавил Шапарин.



Кроме того, по мнению заместителя гендиректора АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, повышение ключевой ставки приведет к росту цен на новые автомобили, что в свою очередь спровоцирует снижение спроса на них (количество продаж сократится до 20%). Также пострадает рынок поддержанных машин, спрос на которые может упасть сразу на 25%. Выходом из ситуации могут стать скидки, акции и различные привилегии от дилеров.