В Самаре нашли ВАЗ-2101, стоявший в гараже 40 лет. Цена удивила

На сайте бесплатных объявлений появились «Жигули» с пробегом 78 километров. «Автомобиль достойный музея» обнаружен в Самарской области. Первый и единственный хозяин по какой-то причине не стал пользоваться машиной, но сохранил всю документацию, справку-счёт, чек о покупке, транзитные номера советского образца. ВАЗ-2101 провисел на колодках на четыре десятилетия.

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«Единичка» сохранилась с бумажными бирками, на штатные места не успели установить ни дворники, ни зеркала заднего вида, ни колпаки. Сухой гараж не позволил развиться коррозии: даже уязвимые места креплений практически без ржавчины, в идеале и днище, и штампованные диски, и элементы подвески. «Рыжики» разве что на выпускной системе.

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© Avito.ru

© Avito.ru

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© Avito.ru

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© Avito.ru

© Avito.ru

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© Avito.ru

Викторина: что вы знаете о первых «Жигулях»

По какой-то причине владелец не стал ставить машину на учёт, но документы в наличии, так что спустя 40 лет «Жигули» могут де юре обрести первого хозяина и первые регистрационные номера. Продавец утверждает, что покупка «Единички» позволит переместиться в 1980-е годы, хотя просят за «капсулу» немало: аж 6,5 миллиона рублей!

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Поскольку речь идёт о седане 1984 года, перед нами ВАЗ-21013 с атмосферным карбюраторным мотором объёмом 1,2 литра и 4-ступенчатой «механикой». У таких «Жигулей» целый ряд внешних и конструктивных отличий от ранних «копеек» начала 1970-х. По комплектации и оснащению ничего особенного: главное — сохранность.

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Рынок аутентичных советских автомобилей специфичен, не все сделки совершаются через привычные классифайды, но ВАЗ-21013 сопоставимого года выпуска с небольшим пробегом можно приобрести гораздо дешевле, а коллекционная ценность обеих экземпляров под вопросом из-за большого тиража «Жигулей».

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