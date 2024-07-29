Два интересных концепта Ranger Splash, которые помогли компании Ford в 90-х годах

В 1990-х годах автопроизводители отчаянно пытались продавать свои автомобили молодым покупателям. Они рекламировали свои модели при помощи привлекательных молодых людей, бегающих по пляжу с улыбками на лицах. Пикап Ford Ranger Splash идеально вписывался в эту картину.

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Ranger Splash был мудрым маркетинговым ходом от Ford. Типичный покупатель Splash был «молодым, одиноким, с активным образом жизни». Чтобы удовлетворить таких клиентов, Ford нужен был модный пикап.

В то время пикапы все еще были в основном рабочими транспортными средствами с унылыми цветами кузова. Splash имел яркие цвета, а бамперы не были хромированными, а были окрашены в единый цвет с кузовом. Вместо штампованных дисков у Splash были красивые хромированные или алюминиевые диски. Подвеску занизили для улучшения управляемости.

Двигатели и трансмиссия соответствовали обычному Ranger. 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 98 л.с. был стандартным, а за доплату предлагался 3,0-литровый V6 на 145 л. с. или 4,0-литровый V6 на 160 л.с.

После успешного выпуска модели в 1993 году, в следующем году Ford показал пару любопытных концепт-каров — Sea Splash и Sky Splash. Их задача была ещё больше укрепить имидж Ranger Splash как идеальный выбор для любителей активного спорта.

Ford Ranger Sky Splash

Sky Splash был смелым экспериментом. Он предназначался для любителей дельтапланеризма и перевозил с собой всё необходимое для этого.

«Внимание, любители дельтапланов!» — говорилось в пресс-релизе Ford. «Ford разработал концептуальный автомобиль специально для вас».



В кузове располагалась специальная платформа для запуска дельтаплана, а также лебёдка, специально созданная для Ranger Sky Splash. Лебедка имела автоматическое натяжное устройство, которое подает трос до тех пор, пока дельтаплан не достигнет нужной высоты и не будет отпущен.

Задняя П-образная перекладина и Т-образная стойка над капотом предназначены для поддержки и транспортировки дельтаплана. Стойки имеют швартовочные пазы, помогающие надежно закрепить планер на месте.

Sky Splash имел и другие полезные приспособления, такие как прожекторы и переднюю лебёдку на случай, если пикап застрянет. Он также имел СВ-радиостанцию, которую можно было использовать для общения с друзьями дельтапланеристами, и мобильный телефон, на случай, если потребуется вызвать спасателей.

Ford также рекламировал «экранную навигационную систему», которая в зарождающуюся эпоху GPS была скорее мечтой, чем реальностью. А вот авиационный компас и высотомер были вполне рабочими элементами.

Ford Ranger Sea Splash

Sea Splash был во многом похож на Sky Splash, но его создавали для любителей водного спорта, а не дельтапланеризма. Поэтому вместо дельтаплана он перевозил каноэ.

Сам пикап получил приятный синий интерьер и СВ-радиостанцию, а также набор окрашенных в синий и белый цвета колес, соответствующих графике кузова.