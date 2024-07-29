Вспоминаем крошечное купе Renault R8 Coupé Ghia с элементами дизайна от Bugatti

Carrozzeria Ghia — довольно любопытная кузовостроительная компания. Она выполняла заказы для крупных компаний на протяжении большей части 1950-х годов — например, они создали Volkswagen Karmann-Ghia. Но Carrozzeria Ghia также работала с такими автопроизводителями, как Chrysler, Renault, Volvo и другими.

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А вот странная вещь: в 1965 году компанию продали сыну диктатора Доминиканской Республики! Но сегодня речь пойдёт не об этом, а об одном малоизвестном концепте от Ghia, разработанным в 1964 году. Он называется Renault R8 Coupé Ghia.

Небольшое элегантное двухместное купе было создано на базе Renault R8 с двигателем мощностью всего 47 л.с.

Его силуэт кажется гибким и гладким, и эта характерная линия, начинающаяся спереди и спускающаяся прямо перед задней колесной аркой, выглядит очень уместно. Но самая примечательная часть дизайна — это форма боковых окон, при создании которых дизайнер Филиппо Сапино, как говорят, черпал вдохновение в старых довоенных Bugatti.

Ему удалось сделать это без явного копирования или повторения, что тоже является большим достижением. Внутри используются те же изящные изгибы, что и снаружи, и тот же минимализм.

Интересно, насколько Renault R8 Coupé Ghia отличался от автомобиля, на базе которого он был создан, ведь Renault R8 имел угловатый трёхобъёмный кузов.

Renault R8 Coupé Ghia так и не стал серийным, а роль спорткара от Renault в конечном итоге досталась Alpine A110.