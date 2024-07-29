Почему обучение безопасному вождению не заканчивается никогда

Недавно мотоциклиста, который прошел обучение в автошколе, сдал экзамены, в том числе в Госавтоинспекции, лишили прав. Причем, не за какое-либо существенное нарушение правил дорожного движения, а за то, что школа не имела лицензии на подготовку, а инструктор - не имел всех необходимых полномочий, чтобы готовить водителя.

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Самоподготовка водителей у нас запрещена. Чтобы получить права, необходимо пройти обучение в автошколе, имеющей соответствующую лицензию и специалистов. И эта автошкола еще должна иметь заключение от Госавтоинспекции о соответствии своей учебно-материальной базы программам подготовки водителей, утвержденных Минпросвещения.

Увы, довольно часто происходит так, что контроль обрнадзора обнаруживает какие-либо нарушения и приостанавливает действие лицензии. Либо автошкола решила расширить свою деятельность и начать подготовку не только водителей легковушек, но и мотоциклистов. Но вот беда, не провела обязательную проверку в ГИБДД. При этом в Госавтоинспекции по-прежнему остаются данные о том, что автошкола имеет лицензию, и работает легально. Но при проверке прокуратуры такие неприятности могут всплыть. И в итоге прав лишатся те, кто оплатил обучение в полный рост, сдал экзамен в ГИБДД и получил водительское удостоверение. И, увы, это обычная и частая практика.

Почему подготовка водителя требует участия автошкол в этом процессе? Почему нельзя подготовиться к экзаменам в ГАИ самостоятельно?

Напомним, что в России садиться за руль можно только с водительским удостоверением в кармане - это закон. Права выдает исключительно Госавтоинспекция после сдачи экзамена по теории и практике. Готовят к нему в специализированных автошколах, но каждый инструктор уверяет: после получения прав всё только начинается. Почему без автошколы не стать полноправным водителем и что стоило бы добавить в обучение?

Автошколам ставит условия новый регламент МВД

В России обучение вождению можно начать и раньше 18 лет. Но вот права всё равно выдадут только после наступления совершеннолетия. Это не касается мопедов и легких мотоциклов. На них можно получить права в 16 лет. Минимальное время обучения в автошколе закреплено в законодательстве: не менее 190 часов для вождения легкового автомобиля и не менее 244 часов для вождения грузовика. Курс теории и практики можно освоить за три месяца, а присутствовать на лекциях можно также и через онлайн-платформы.

В этом году вступили в силу новые требования МВД: к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения не будут допущены люди с просроченным сроком действия паспорта или медицинской справки, а также уклонисты, которые не явились в военкомат по повестке. На экзаменах кандидатов традиционно ждут теория (20 вопросов в виде теста) и практика (начало движения на подъёме, езда задним ходом, парковка и разворот в условиях ограниченного пространства).

Почему нельзя без автошколы

Некоторое будущие водители считают, что в автошколе ничему толком не научат. Они правы только в одном: мастерство вождения приходит с опытом. Но до этого момента нужно приобрести базу, и делается это именно там. Ведь методика преподавания нарабатывалась десятилетиями, и все обучающие блоки удобно разбиты по темам, которые объясняются с примерами и комментариями опытных инструкторов.

На лекциях будущие водители узнают, как устроен автомобиль и тонкости его обслуживания, как оказать первую помощь при ДТП, а также всё о безопасном поведении на дороге.

К слову, в дополнение к урокам в автошколе правила дорожного движения можно учить и через приложение на смартфоне. После теории ученики переходят к практике. Трогание с места на светофоре, парковка, первые развороты, взаимодействие с другими автомобилями - все необходимые азы вождения надо пройти на учебном автомобиле в безопасной обстановке и под контролем инструктора.

Что еще нужно знать водителям

Сейчас учащимся рассказывают и о негласных законах среди водителей, и о том, что влияет на дисциплину автомобилистов на дорогах, и даже проводят ликбезы от экспертов транспортной отрасли. Так, оператор подмосковной системы фотовидеофиксации "МВС Груп" провёл цикл лекций в подмосковных автошколах. Специалисты рассказали, что собой представляют современные дорожные камеры, как они снижают аварийность, и развеяли самые распространённые мифы о фотовидеофиксации среди водителей. Это новый шаг к воспитанию ответственных автомобилистов.

К слову, современные комплексы фотовидеофиксации - это сложные технические устройства, которые умеют распознавать более 50 видов нарушений ПДД, в том числе составы с использованием нейросетей, например непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём и другие. Сегодня молодые водители выходят из автошкол уже в современную реальность, где безопасность на дороге и соблюдение ПДД контролируются новейшими техническими средствами, от которых не скроются нарушители правил дорожного движения.

Кстати, многих водителей интересует принцип распознавания камерой непристёгнутого ремня в автомобиле. Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп", рассказал, что идентификацией непристегнутого ремня безопасности занимается нейросеть, но только на первом этапе. На втором этапе все фото- и видеоматериалы с комплексов фотовидеофиксации отсматриваются вручную. И только после этого отобранные материалы передаются инспектору ГИБДД, который принимает окончательное решение о вынесении штрафа.

"Более того, в комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена "видеть" ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя. Если ремень пристёгнут, то нейросеть это "увидит" совершенно точно", - добавил эксперт о комплексе "Азимут 4".

Комплексы фотовидеофиксации действительно дисциплинируют водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Исследования Института транспорта НИУ ВШЭ доказывают, что камеры существенно ускоряют процесс снижения ключевых показателей аварийности: число ДТП сокращается в 2 раза быстрее, а количество погибших - в 3-6 раз быстрее, чем в среднем на дорогах.

Выбираем автошколу: на что смотреть, что проверять

Запрашивайте лицензию. Программа автошколы должна соответствовать всем требованиям Минпросвещения и иметь разрешение на сайте Госавтоинспекции. Проверяйте среднее время обучения: около 190 часов на легковой автомобиль.Смотрите соцсети. В них можно заранее увидеть преподавателей и понять, подходит ли вам их стиль обучения.Проверяйте стоимость. В договор не могут включать дополнительные расходы (медосвидетельствование, сдачу и пересдачу внутреннего экзамена, дополнительные занятия с инструктором). Договор должен отражать полную сумму и сроки его исполнения.

Потомки Императорской школы шоферов

С момента появления автомобилей стало понятно, что сами водители на дорогах "не договорятся": их необходимо обучить правилам передвижения и проверить полученные знания.

Так, в 1893 году в Германии ввели обязательные экзамены для тех, кто решил обзавестись технической новинкой. Конечно, ни о каком развороте в три приёма речь тогда не шла, но водитель должен был хотя бы уметь останавливаться перед препятствием и избегать столкновений.

В 1909 году в Париже два десятка европейских государств вступили в конвенцию об автомобильном движении. Тогда был установлен минимальный возраст водителя (18 лет), утверждены первые международные дорожные знаки и поставлен запрет на необоснованное использование звукового сигнала в населённых пунктах. Именно та конвенция определила и порядок получения водительских прав: сначала теория, потом практика вождения.

В России в 1906 году появилась первая автошкола при Николае II. Император решил, что ему нужны профессиональные водители и открыл Императорскую школу шофёров. Такое обучение длилось целый год! Кстати, с 1910 года в связи с ростом количества образовательных учреждений простые люди тоже смогли позволить себе эту роскошь.