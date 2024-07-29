Стоит ли покупать битый автомобиль и когда это может быть выгодно

Покупка автомобиля — серьезное решение, которое требует тщательного анализа и взвешивания всех плюсов и минусов. Иногда в погоне за выгодой некоторые покупатели рассматривают вариант приобретения на вторичном рынке битых авто. Разобрались, стоит ли покупать битый автомобиль и какие риски и преимущества связаны с такой покупкой.

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Какой автомобиль считается битым

Битый автомобиль — тот, который имеет повреждения кузова, салона или других деталей в результате дорожно-транспортного происшествия или другого инцидента. Степень повреждений может быть разной: от легких косметических дефектов до полной конструктивной гибели автомобиля.

Статистика битых автомобилей в России

Страховые компании регулярно составляют рейтинги моделей и марок авто, которые чаще всего попадают в ДТП.

Так, например, по данным исследования СК «Согласие», в 2023 году в ДТП в России чаще всего попадали китайские автомобили (частота ДТП с автомобилями китайских марок — более 10% — это наиболее высокий показатель относительно других.

Самые аварийные модели:

Changan UNI-T;Omoda C5;Changan Uni-K.

На втором месте — корейский автопром с частотой ДТП более 7%. Самые аварийные — следующие модели:

Genesis GV70;Hyundai Elantra;Kia Cerato.

На третьем месте в рейтинге — японские машины:

Toyota Hilux;Mitsubishi Eclipse Cross;Mazda CX-9.

Среди европейских марок самыми аварийными оказались BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, среди российских — Москвич 3, Lada Vesta и Lada Xray.

Стоит ли покупать аварийное авто

Покупка аварийного авто сопряжена с рисками. К примеру, битый автомобиль может содержать скрытые дефекты, которые проявятся в будущем и потребуют дорогостоящего ремонта или замены деталей. Ведь даже качественный капитальный ремонт не гарантирует отсутствие проблем в будущем.

Зачем покупать битую машину

Одновременно с этим, покупка аварийного автомобиля может быть довольно выгодной, если он находится в хорошем техническом состоянии и ремонт обойдется дешевле, чем покупка нового автомобиля. Ведь ДТП бывает несерьезным и заканчивается лишь закрашиваем неглубоких царапин. Также некоторые автомобили, даже побывавшие в авариях, могут представлять коллекционную ценность и стоить дороже, чем новые модели.

В чем выгода приобретения битых автомобилей.

Выгода приобретения битых автомобилей заключается в следующем:

Экономическая выгода: битые автомобили стоят значительно дешевле, что позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или модель, которая была бы недоступна за полную стоимость.Широкий выбор: на рынке битых автомобилей представлены авто разных марок и моделей, в том числе с различными уровнями повреждений.Доступ к дорогим моделям: сниженная цена битых автомобилей позволяет приобрести автомобили премиум-класса или спортивные модели.Возможность вложения в восстановление: восстановление битого автомобиля может привести к значительной экономии и получению уникального опыта создания чего-то нового.

Какие риски есть у покупки крашеного авто

Покупка крашеного автомобиля может иметь следующие риски:

Ржавчина под краской: если автомобиль был покрашен из-за ржавчины, то она может появиться снова через некоторое время.Некачественный окрас: плохая шагрень, мусор под лаком и другие дефекты окраски могут ухудшить внешний вид автомобиля.Скрытые повреждения: под слоем краски могут скрываться царапины, вмятины и другие повреждения, которые придется ремонтировать.Проблемы с документами: если автомобиль был перекрашен из-за ДТП, возможно, потребуется восстанавливать документы.

Чтобы избежать этих рисков, перед покупкой проверьте качество окраски, толщину лакокрасочного покрытия и убедитесь в отсутствии скрытых повреждений.

В каком случае можно купить аварийное авто

Купить аварийное авто можно в следующих случаях:

если оно находится в нормальном функциональном состоянии, то есть повреждения не сказываются на потребительских, технических и динамических качествах;если стоимость аналогичного небитого авто заметно превышает затраты на необходимый ремонт.

Однако стоит помнить, что покупка аварийного автомобиля связана с определенными рисками, поэтому важно тщательно проверить историю автомобиля и возможные скрытые дефекты.

«Если купленную битую машину предполагается далее использовать по назначению, ее можно застраховать по каско. При этом устранять существующие повреждения не обязательно - при заключении договора сотрудник страховой компании проведет осмотр автомобиля и зафиксирует их в акте. Однако, если ущерб существенный, страховая может отказать в оформлении полиса. В дальнейшем, если по полису каско будет производиться возмещение, повреждения, зафиксированные в акте, будут из него исключены», — объясняет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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В каком случае следует отказаться от покупки

Следует отказаться от покупки аварийного автомобиля в следующих случаях:

если нарушена геометрия кузова, так как это может привести к проблемам с управляемостью, износу резины и другим неприятностям;если подушки безопасности сработали при аварии, их замена может быть дорогостоящей;если имеются серьезные вмятины на крыльях и дверях, так как замена или ремонт этих деталей может быть затратным;если стоимость ремонта аварийного автомобиля превышает его рыночную стоимость, так как это может быть невыгодной сделкой.

Как распознать битый авто

Чтобы распознать битый автомобиль, можно воспользоваться следующими способами:

проверьте машину на участие в ДТП на сайте ГИБДД или специализированных онлайн-площадках по VIN-коду или номеру автомобиля;воспользуйтесь специальными приборами, такими как толщиномер, чтобы проверить толщину краски на кузове;обратите внимание на зазоры между элементами кузова, они должны быть ровными и одинаковыми;проверьте сварочные швы на наличие неровностей и отличий;осмотрите замененные детали на предмет нарушения меток и следов от инструментов;ищите осколки стекол внутри автомобиля;сравните маркировку на фарах и стеклах с датой производства автомобиля.

Подробнее о том, на что важно обратить внимание при покупке авто с пробегом, читайте в этом материале

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Как обманывают покупателей и как распознать мошенников

Вот некоторые схемы мошенничества при покупке автомобиля:

Оформление автокредита на подставное лицо: злоумышленники оформляют автокредит на другое лицо, используя оригинальный ПТС, а покупателю предъявляют дубликат, полученный в ГИБДД.Мошенничество с предоплатой за автомобиль: мошенник просит внести предоплату для бронирования авто, но затем исчезает после получения денег.Внесение авансовых платежей за несуществующий автомобиль: мошенники уверяют покупателя, что автомобиль находится за границей, и требуют предоплату для его доставки, растаможки и оформления.Покупка автомобиля с дефектами: идеальный внешний вид автомобиля может скрывать гниение внутри, скрытые дефекты или скрученный пробег.

Чтобы распознать мошенников при покупке автомобиля, обратите внимание на следующие моменты:

Проверьте историю автомобиля: узнайте, не находится ли он в залоге, не числится ли в угоне и не имеет ли других проблем с законом.Изучите документы: сверьте VIN-номер автомобиля с данными в документах, убедитесь в отсутствии неоплаченных штрафов и долгов.Проверьте техническое состояние: проведите диагностику автомобиля у специалиста, чтобы убедиться в отсутствии скрытых дефектов и проблем.Обратите внимание на цену: если автомобиль продается значительно дешевле рынка, это может быть признаком мошенничества.Проверьте историю владения: узнайте, сколько владельцев было у автомобиля, и как долго они им владели.Проверьте пробег: реальный пробег автомобиля можно узнать, сравнив его с показаниями одометра и историей обслуживания.Проверьте юридическую чистоту: убедитесь, что автомобиль не находится под арестом или в розыске.Проверьте историю ДТП: узнайте, попадал ли автомобиль в аварии и какой ремонт ему потребовался.Проверьте историю сервисного обслуживания: узнайте, как часто проводился технический осмотр и обслуживание автомобиля.Проверьте историю регистрационных действий: узнайте, сколько раз автомобиль был зарегистрирован и снят с учета.Проверьте историю страхования: узнайте, были ли страховые случаи с автомобилем и какие страховые компании их покрывали.

Будьте внимательны и осторожны при покупке автомобиля, чтобы избежать неприятных ситуаций и потери денег.

Можно ли привезти битую машину из-за границы

Да, можно. Однако процесс ввоза такого автомобиля из-за рубежа может быть сложным и затратным. Вам потребуется оформить необходимые документы, уплатить таможенные пошлины и налоги, а также пройти процедуру таможенного оформления.

Подробнее о том, сколько стоит растаможить автомобиль в 2024 году, читайте в этом материале.

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Оформление ввоза битого авто из-за границы включает следующие этапы:

выбор и покупка автомобиля на зарубежном аукционе или у частного продавца;оформление всех необходимых документов, включая договор купли-продажи, таможенную декларацию и страховку;уплата таможенных платежей, включая акциз, пошлину, таможенный и утилизационный сборы, а также НДС;монтаж системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (для юрлиц) и получение электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);прохождение таможенного осмотра и проверки документов;получение свидетельства о ввозе и паспорта транспортного средства (ПТС).

После выполнения всех этих шагов вы сможете официально ввезти битый автомобиль из-за границы и зарегистрировать его в России.

На что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом: главное

История обслуживания: узнайте у предыдущего владельца, как часто проводилось техобслуживание, менялись технические жидкости и фильтры, а также какие проводились ремонтные работы.Состояние кузова: проверьте наличие царапин, вмятин, следов аварий и равномерность цвета кузова.Пробег: удостоверьтесь, что показатель на одометре соответствует указанному в объявлении и не был скручен.Техническое состояние: проведите тщательную проверку автомобиля у опытного автомеханика и проведите тест-драйв.Юридическая чистота: проверьте историю автомобиля, отсутствие ограничений и залогов.Документы: убедитесь, что все документы в порядке и соответствуют законодательству.Финансовая сторона: оцените общую стоимость автомобиля, включая возможные дополнительные расходы.Торг: учитывайте свои потребности и возможности, чтобы получить наилучшее предложение.

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