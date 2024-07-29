Эксперт объяснил, почему опасно парковать машину с вывернутыми колесами

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов объяснил "Российской газете", почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами.

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"В данном случае создается дополнительная нагрузка на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. Со временем это может привести к их преждевременному износу, а в некоторых случаях - к деформации и даже поломке.

Во-вторых, очевидно, что при такой ситуации повышается нагрузка на сами шины: вывернутые колеса создают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. В будущем это приведет к неравномерному износу шин, а в тяжелых случаях - к их повреждению.

В-третьих, парковка с вывернутыми колесами может создавать потенциальную опасность - если автомобиль, например, будет ударен, то существует риск, что он может неконтролируемо поехать. Особенно опасна такая ситуация на склонах или в ограниченном пространстве.

Таким образом, рекомендую парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. В случаях, когда необходимо вывернуть колеса (например, при парковке на узкой улице), то нужно постараться делать это с минимальным углом", - отметил специалист.

Ранее эксперт Алексей Балашов рассказал "РГ" о том, что может сломаться в автомобиле, если сильно хлопнуть дверью.