Какое обслуживание нужно провести после покупки подержанного автомобиля

Практически все советы об автомобилях с пробегом концентрируются вокруг их покупки. Как правильно выбрать машину, осмотреть ее кузов, оценить состояние салона и его соответствие пробегу, проверить мотор и так далее. После покупки нужно пройти техосмотр, купить полис ОСАГО и переоформить автомобиль в 10-дневный срок. Вроде бы здесь все понятно – а что нужно сделать после покупки автомобиля с пробегом дальше?

Обычно советы о том, что делать после покупки, звучат коротко и просто: нужно обслужить автомобиль. И, само собой, это правда. Но давайте выясним, что должно войти в список такого обслуживания, а также разделим работы на две категории: то, что стоит сделать обязательно, вне зависимости от возраста и пробега автомобиля, и то, что может быть необязательным или актуальным только для старых машин с большим пробегом.

Сразу оговоримся: мы не будем перечислять в списке обязательных работ устранение тех проблем, которые были выявлены при осмотре автомобиля до его покупки. Стуки в подвеске, буксующее сцепление или текущий шланг – это индивидуальные дефекты автомобиля, которые будет знать конкретный покупатель. Также мы не будем включать в наш список химчистку салона, мойку, антикор, полировку и прочие «уходовые процедуры», которые не относятся напрямую к техническому состоянию автомобиля.

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Первая и безусловно обязательная процедура после покупки автомобиля с пробегом – это замена масла. Ее стоит произвести вне зависимости от заверений продавца, наклеек под капотом и других обстоятельств. Во-первых, замена масла позволит проверить честность продавца: если он утверждает, что заменил его прямо перед продажей, а из картера слилась полноценная черная отработка, то остальные обещания продавца можно тоже списывать в утиль. Во-вторых, только замена масла позволит выбрать его самостоятельно и быть уверенным в том, что залито в моторе. Ну а в-третьих, это банально не настолько дорого, чтобы сэкономить на этом после покупки. Само собой, при замене масла поменять нужно и масляный фильтр. А вот промывка двигателя при замене масла – дело опциональное: мы подробно рассказывали о том, когда она имеет смысл, а когда оказывается пустой тратой денег. Кстати, если купленный вами автомобиль – дизельный, то при замене масла можно заодно проверить его на содержание дизтоплива, которого там быть, конечно же, не должно. Если уровень масла перед заменой оказался выше нормы, а от слитого масла ощутимо пахнет соляркой, это говорит о проблемах.

От замены масла после покупки машины можно отказаться лишь в редких случаях – например, если вы приобрели свежий автомобиль на гарантии, который обслуживается у дилера, и в сервисной книге прописаны все даты и пробеги ТО, подтвержденные печатью. В таком случае вместо замены масла можно лично проверить историю обслуживания у того дилера, который его проводит.

Замена воздушного фильтра

Следующий обязательный пункт – замена воздушного фильтра. Это чуть менее критично, чем замена масла, но дешево и просто. Конечно, перед покупкой нового фильтра можно достать и осмотреть тот, что установлен на автомобиле, но иногда фильтр с пробегом в несколько тысяч может выглядеть неплохо, а заменить его все равно лишним не будет.

Замена топливного фильтра тонкой очистки

Помимо воздушного стоит заменить топливный фильтр тонкой очистки. Обычно это тоже несложная процедура, и сам фильтр стоит недорого. При этом даже для автомобиля с небольшим пробегом замена фильтра не будет лишней – никто не знает, где и чем заправлялся предыдущий владелец.

Для тех, кто приобрел дизельную машину, замена топливного фильтра также входит в список обязательных работ после приобретения – для дизеля это еще более важно, чем для бензина.

Замена салонного фильтра

Последний в списке фильтров под замену – салонный фильтр. Он, строго говоря, не относится к техническому состоянию автомобиля, но напрямую влияет на ваш комфорт, здоровье и чистоту в салоне. Поэтому замена салонного фильтра, даже сравнительно дорогого угольного, точно имеет смысл.

Замена свечей зажигания

Даже на автомобиле с небольшим пробегом после покупки стоит заменить свечи зажигания. Обычно их рекомендуют менять раз в 50-60 тысяч километров, но ресурс свечей тоже может зависеть от разных факторов, включая качество топлива, состояние высоковольтных проводов и катушек зажигания и так далее. А стоимость свечей и их замены обычно крайне невелика даже на фоне обычного ТО – если, конечно, у вас не оппозитный мотор и не V16.

Проверка и подзарядка аккумулятора

Срок службы аккумулятора – штука непредсказуемая, у кого-то заводской служит 10 лет, а кто-то меняет батареи каждые 2-3 года. И это не считая нюансов вроде тока утечки. Поэтому вне зависимости от того, насколько свежий автомобиль вы купили, стоит потратить время на проверку аккумулятора. Как минимум нужно проверить напряжение мультиметром – при заглушенном и запущенном моторе, чтобы оценить состояние аккумулятора и работу генератора. Когда двигатель не запущен, аккумулятор должен выдавать минимум 12,4-12,6 В. А при работе мотора напряжение должно составлять 13,8-14,4 В. Если ваши значения отличаются, это повод менять аккумулятор или ехать в сервис для проверки генератора. Еще один способ проверить состояние аккумулятора – замер плотности электролита ареометром. В норме плотность должна составлять 1,27-1,3 г/см³, и если она ниже, аккумулятор требует подзарядки.

Проверка и дозаправка кондиционера

Если вы купили автомобиль с кондиционером, то сразу после покупки стоит провести три простых процедуры. Во-первых, проверить давление хладагента в системе и дозаправить его при необходимости. Сделать это проще и надежнее всего в профильном сервисе, где есть заправочные станции – они и давление замерят, и систему дозаправят. Во-вторых, стоит промыть пакет радиаторов, в который входит и конденсор кондиционера. Даже на свежем автомобиле это нужная процедура, ведь промывать пакет радиаторов стоит хотя бы раз в два года. Ну а в-третьих, нелишним будет провести очистку и обеззараживание системы кондиционирования в салоне. Это можно сделать и самостоятельно, тем более что средств для этого сейчас продается предостаточно.

Теперь перейдем к тем работам, которые можно назвать не строго обязательными, но очень желательными, а иногда критически важными – в зависимости от состояния автомобиля и его пробега.

Замена тормозной жидкости и тормозных шлангов

После покупки любого автомобиля стоит уделить внимание тормозной системе. Но если для свежей машины может быть достаточно осмотра, то автомобиль не первой свежести обычно требует обслуживания или даже ремонта. Начните с проверки уровня и состояния тормозной жидкости и осмотра тормозных шлангов. Если жидкость мутная, грязная или вспененная, а в бачке есть осадок, нужно заменить тормозную жидкость. То же самое касается шлангов: если на них есть растрескивания и коррозия либо другие признаки глубокой старости, их нужно заменить. Впрочем, при покупке автомобиля старше 10 лет ничего не мешает при наличии финансовой возможности просто профилактически заменить шланги и жидкость вне зависимости от их состояния – это нельзя назвать пустой тратой денег.

Замена тормозных дисков и обслуживание суппортов и барабанов

Помимо шлангов и жидкости нужно осмотреть суппорты и диски, а также барабаны при их наличии. Сильный износ тормозных дисков – повод задуматься о замене, а неравномерный износ дисков может говорить о подклинивании суппорта. В таком случае придется заняться тормозами более серьезно: заменить тормозные диски и перебрать суппорты с заменой направляющих и уплотнителей. Попутно можно проверить работу стояночного тормоза и оценить состояние его тросов.

Замена антифриза

Следующая жидкость, экономия на которой может дорого обойтись, – это антифриз. По регламенту его замену производители рекомендуют раз в 3-5 лет, но для автомобиля старше 10 лет или с пробегом более 200 тысяч эти правила уже не стоит воспринимать как абсолютную истину. Вдобавок вы не можете точно знать, когда была залита нынешняя охлаждающая жидкость. Поэтому если вы купили далеко не новую машину, а антифриз в расширительном бачке не выглядит идеально чистым и прозрачным, можно потратиться на его замену. Ну а если он выглядит откровенно плохо – бурый, мутный или с осадком, то заменить его стоит однозначно.

Замена жидкости гидроусилителя руля

При проверке состояния антифриза можно заглянуть и в соседний бачок под капотом – бачок гидроусилителя (при его наличии, конечно). Даже если гидроусилитель пока не проявляет признаков неисправности – например, не гудит насосом – это не значит, что ему хорошо живется. А грязная и темная гидравлическая жидкость – прямой признак того, что живется ему не очень. Поэтому заменить жидкость гидроусилителя также стоит при любых признаках того, что ее давно не меняли.

Замена масла в коробке передач

Одно из наиболее редко заменяемых масел в автомобиле – это масло в коробке передач. Причем зачастую оно редко заменяемое, потому что этим пренебрегают, а не потому, что его действительно не нужно менять. Поэтому снова включаем логику: если автомобиль уже немолод, и стопроцентных доказательств недавней замены масла в коробке передач у вас нет, то о ней стоит задуматься. Правда, если заменить масло в механической коробке передач не повредит в любом случае, то со старыми АКП есть некоторые риски. Впрочем, обычно еще не слишком поздно, поэтому заменить масло в автоматической коробке передач – это тоже разумная идея.

Замена масла в раздаточной коробке, муфте полного привода и редукторах мостов

Если вы купили полноприводный автомобиль, то узлов, в которых есть масло, может быть значительно больше. Как минимум это раздаточная коробка (или угловая передача), а помимо нее замены масла могут требовать муфта подключения полного привода и редукторы мостов – в зависимости от их наличия. Конечно, по регламенту делать это нужно нечасто, но для подержанного автомобиля сервисную историю логичнее начать «с нуля».

Замена высоковольтных проводов зажигания

От жидкостей переходим к другим расходникам. Рекомендация заменить свечи зажигания была в списке обязательных, но помимо свечей нужно проверить и высоковольтные провода. Даже если мотор еще не троит, расслабляться рано: старые провода могут получить пробой в любой момент. Да и вообще они не настолько дороги сами по себе, а проблем способны подкинуть не только со свечами, но и, например, с катушками зажигания. Поэтому если они выглядят сомнительно, то их стоит заменить.

Регулировка клапанных зазоров

Если купленный вами автомобиль не оснащен гидрокомпенсаторами в приводе клапанов, то стоит вспомнить о регулировке клапанов, а точнее, их тепловых зазоров. Даже если клапаны не напоминают о себе стуком, не стоит этого ждать – лучше превентивно заехать в сервис и проверить зазоры, а при необходимости – отрегулировать их. По регламенту это обычно рекомендуется делать раз в 50-80 тысяч километров, но автомобиль с пробегом более 100 тысяч – это всегда загадка, и ее не стоит усложнять.

Очистка клапана EGR на дизельных автомобилях

Полезная процедура после покупки дизельного автомобиля практически с любым пробегом – это очистка клапана EGR – системы рециркуляции отработавших газов. Дало в том, что он довольно быстро обрастает сажей, и на пользу ему это не идет. Многие автовладельцы, конечно, просто отключают EGR вообще, но если эта система на вашем автомобиле есть и работает, после покупки точно стоит озаботиться промывкой как минимум клапана EGR. Ну а лучшим решением будет очистка вообще всей системы впуска – сажа оседает не на одном только клапане EGR, и впускной коллектор тоже страдает от загрязнения.

Проверка и регулировка фар

На автомобилях возрастом до 5 лет вероятность того, что фары светят «одна на Рязань, другая на Казань», невелика. А вот на автомобилях постарше сломанный корректор фар и неотрегулированный световой пучок – явление довольно частое. Многие, правда, этим не озабочены: светят фары куда-то вперед, дорогу видно – и ладно. Но на самом деле правильно отрегулированные фары не только перестают слепить встречных и попутных водителей, но и начинают лучше освещать то, что должны. Поэтому после покупки подержанной машины стоит потратить время и немного денег на то, чтобы проверить фары и выполнить их регулировку при необходимости.

Замена топливного фильтра грубой очистки в баке

Про замену топливного фильтра мы тоже уже говорили выше. Но помимо внешнего фильтра тонкой очистки есть и еще один: фильтр грубой очистки, или попросту сеточка на бензонасосе внутри бака. С годами она также забивается и в конечном итоге может стать причиной нестабильной работы двигателя и других проблем. Так что здесь логика та же: если вы купили немолодой автомобиль с большим пробегом и не знаете историю его обслуживания, то в список будущих работ по обслуживанию можно внести замену фильтра грубой очистки топлива. Зачастую это хлопотная работа, требующая снятия бензобака, поэтому при отсутствии явных проблем с подачей топлива этот пункт можно считать не срочным.

Проверка и установка углов установки колес

Еще одна не самая срочная процедура после покупки автомобиля – проверка и регулировка углов установки колес, или, проще говоря, развал-схождение. Обычно его делают после ремонта подвески, а проверять рекомендуют довольно редко – примерно раз в 5 лет. Но при покупке подержанного автомобиля как раз и невозможно узнать, когда эта процедура проводилась последний раз. К тому же есть вероятность, что перед продажей могли проводиться ремонтные работы с подвеской. А судить о корректности углов установки колес по состоянию шин свежекупленной машины – занятие сомнительное, поскольку шины при продаже нередко меняют на что-то купленное с барахолки. Так что даже если автомобиль едет прямо, не свистит шинами на прямой и в поворотах, а колеса визуально не стоят враскоряку, потратить несколько тысяч на проверку и регулировку развала-схождения все равно стоит.

Осмотр и замена шин при необходимости

Ну и раз уж мы коснулись шин, скажем и о них. Шины, конечно, обычно проверяют до покупки машины, но и после приобретения им все равно стоит уделить отдельное внимание. Поэтому напомним, что нужно осмотреть шины, проверить их возраст по дате изготовления, замерить остаточную глубину протектора, а также проинспектировать их на предмет повреждений, вздутий, трещин и других дефектов. Иногда здоровенный саморез, торчащий в колесе, попадается на глаза уже после покупки.

Обслуживание ГРМ

Последняя и самая дорогая рекомендация по обслуживанию автомобиля после покупки – это обслуживание газораспределительного механизма. Делать это имеет смысл не всегда: например, если вы приобрели автомобиль с относительно небольшим пробегом или не планируете ездить на купленной машине дольше года, то можно и не менять ГРМ сразу после покупки. Но если вы купили немолодой автомобиль с пробегом более 150 тысяч километров и собираетесь ездить на нем достаточно долго, то обслуживание ГРМ точно стоит внести в план ближайших работ. Конечно, если механизм цепной, замена цепи со звездами и натяжителями может обойтись недешево. Но в любом случае в долгосрочной перспективе она себя окупит. Ну а если привод ГРМ ременной, то поводов экономить еще меньше: лучше потратить несколько тысяч на замену ремня с роликами, чем получить загнутые клапаны и необходимость капремонта через несколько месяцев после покупки машины.