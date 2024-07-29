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Как правильно экономить на обслуживании автомобиля. Советы эксперта

Обслуживание автомобиля становится все более затратным пунктом для владельцев. Эксперты рассказали, как можно снизить расходы на машину.

Эксперт рассказал, на чем можно экономить при обслуживании авто
© BMW

При подготовке к плановому ТО, каждый автомобилист задумывается о сокращении финансов. Эксперты же отмечают, что не существует таких расходных материалов, на которых можно сэкономить при обслуживании транспорта.

Так, при покупке дешевых щеток стеклоочистителя, можно быстро столкнуться с испорченным лобовым стеклом. Еще один возможный недостаток - низкая эффективность таких "дворников" в условиях дождя. Приобретение бюджетного моторного масла может стать причиной капитального ремонта двигателя. Эксперты подчеркнули, что для стабильной и длительной работы всех агрегатов в автомобиле стоит использовать только качественные запчасти и расходные жидкости.

Однако экономия на обслуживании машин доступна большинству . Один из вариантов - посещать СТО как можно чаще и не нарушать установленные интервалы ТО. Это позволит сократить вероятность преждевременных поломок.

Еще один вариант экономии - использование расходных материалов от менее именитых и крупных производителей. Многие подобные компании уже успели зарекомендовать себя на рынке в качестве производителей качественных запчастей. Эксперты отмечают, что многие водители продолжают использовать те расходные материалы, цены на которые выросли еще несколько лет назад в значительной степени. Чтобы сократить расходы на обслуживание транспортного средства, рекомендуется изучить обновленный рынок брендов.

Сэкономить смогут и те автовладельцы, которые обслуживают свои машины на проверенных пунктах. Такие, как правило, предоставляют гарантию на работы и запчасти. В таком случае при возникновении повторной неполадки не придется платить еще раз - сервис проводит ремонт за свой счет.

Автоэксперт
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