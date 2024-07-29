Эксперт рассказал, на чем можно экономить при обслуживании авто

Обслуживание автомобиля становится все более затратным пунктом для владельцев. Эксперты рассказали, как можно снизить расходы на машину.

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При подготовке к плановому ТО, каждый автомобилист задумывается о сокращении финансов. Эксперты же отмечают, что не существует таких расходных материалов, на которых можно сэкономить при обслуживании транспорта.

Так, при покупке дешевых щеток стеклоочистителя, можно быстро столкнуться с испорченным лобовым стеклом. Еще один возможный недостаток - низкая эффективность таких "дворников" в условиях дождя. Приобретение бюджетного моторного масла может стать причиной капитального ремонта двигателя. Эксперты подчеркнули, что для стабильной и длительной работы всех агрегатов в автомобиле стоит использовать только качественные запчасти и расходные жидкости.

Однако экономия на обслуживании машин доступна большинству . Один из вариантов - посещать СТО как можно чаще и не нарушать установленные интервалы ТО. Это позволит сократить вероятность преждевременных поломок.

Еще один вариант экономии - использование расходных материалов от менее именитых и крупных производителей. Многие подобные компании уже успели зарекомендовать себя на рынке в качестве производителей качественных запчастей. Эксперты отмечают, что многие водители продолжают использовать те расходные материалы, цены на которые выросли еще несколько лет назад в значительной степени. Чтобы сократить расходы на обслуживание транспортного средства, рекомендуется изучить обновленный рынок брендов.

Сэкономить смогут и те автовладельцы, которые обслуживают свои машины на проверенных пунктах. Такие, как правило, предоставляют гарантию на работы и запчасти. В таком случае при возникновении повторной неполадки не придется платить еще раз - сервис проводит ремонт за свой счет.