Эксперт рассказал, какие детали для корейских авто подделывают чаще всего

В российских автомагазинах начали массово сообщать о том, что все чаще стали привозить контрафактные запчасти для корейских автомобилей.

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Чаще всего в автомагазины поступают контрафактные ступичные подшипники для корейских моделей автомобилей. Эксперты говорят о том, что еще в начале текущего года подделки встречались очень редко, в настоящее время началась просто «эпидемия», и с чем это связано, сказать точно не представляется возможным.

Эксперты также говорят о том, что выявление контрафактной продукции осложняется тем, что она идентична оригинальным запчастям. Различия нет ни в голограмме и упаковке, поддельные запчасти стали полностью копировать все до мельчайших деталей. Сколько прослужат такие ступичные подшипники, остается только предполагать.

Но, несмотря на массовую подделку ступичных подшипников на корейские автомобили, эксперты все же рекомендуют приобретать запасные части для легковых автомобилей только в специализированных автомобильных магазинах, где существует вероятность приобрести качественную и оригинальную деталь.

Напомним, что одним из первых признаков, который свидетельствует об износе ступичного подшипника, является хруст, который появляется во время движения. При полном износе ступичного подшипника транспортное средство начинает клонить в сторону, при этом рулевое колесо начинает вибрировать. Эксплуатировать неисправный автомобиль не безопасно.

Чтобы не столкнуться в дороге с выходом из строя основных агрегатов и узлов автомобиля, рекомендуется своевременно производить замену комплектующих, производить диагностику и техническое обслуживание. Особенно актуальна данная рекомендация перед дальней поездкой, чтобы вместо отдыха не ремонтировать автомобиль.