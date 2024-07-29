Эксперт рассказал о новых автомобилях, которые можно купить вместо "китайца"

Журнал "За рулём" изучил предложения от дилеров, занимающихся поставками автомобилей по параллельному импорту, и назвал четыре новинки, которые достойны внимания, особенно, если не хочется покупать "китайца".

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Suzuki Baleno - компактный хэтч, который поставляется из Японии. Об этом говорит двигатель 1.5 и гидроавтомат в паре. В индийской спецификации "Балено" комплектуется мотором 1.2 и вариатором. Неплохой силовой агрегат с выносливой АКП, комплектации, как правило, богатые, прайс - от 2,5 млн рублей, пишет "ЗР".

Альтернативой не только китайскому авто, но и отечественной Lada Vesta может стать Chevrolet Onyx. Он несколько крупнее последней и чуть дороже - 1,7-2,2 млн рублей. "Оникс" выпускается в Узбекистане, включая двигатели: атмосферник 1.2 литра мощностью 90 л.с. и турбоверсия на 132 л.с. Коробки - МКП и 6-диапазонный "автомат" 6T40.

Hyundai Santa Fe - самый дорогой в подборке "альтернатив" и по этому параметру с ним соперничают лишь Voyah, Exeed, Tank. Цены на "Санта Фе" в среднем по рынку - 5,7 млн рублей за базовые версии, которые, справедливости ради стоит сказать, имеют щедрое оснащение. Атмосферный двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, журнал называет, пожалуй, лучшей с точки зрения надёжности комбинацией. Машины могут поставляться как из Казахстана, так и из Южной Кореи.

Samsung QM6 - кроссовер, который в России некогда продавался под именем Renault Koleos. Сейчас модель доступна с надёжным двигателем MR20DD мощностью 144 л.с., который портит коробка, идущая в паре с ним - вариатор Jatco JF016E, знакомый по X-Trail и Qashqai. Цена - 3 млн рублей.

Не исключено, что в скором времени у российских продавцов появится новый Renault Grand Koleos - он является копией Geely Monjaro.