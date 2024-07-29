Блогеры установили V8 от ПАЗика в Mercedes G-класса

Блогеры установили советский V8 от автобуса ПАЗ на внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Процесс «имплантации» двигателя, разработанного ещё в 1960-х годах, был продемонстрирован на YouTube-канале «Гараж-54».

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Изначально G-класс был оснащён рядным шестицилиндровым 3,5-литровым турбодизелем OM 603, который не подлежал восстановлению. Из-за этого внедорожник 1994 года выпуска стоил 600 тысяч рублей. Донорский V8 был приобретен всего за 30 тысяч рублей.

Карбюраторный бензиновый ЗМЗ-511 (и его разновидности) устанавливали на грузовики ГАЗ-3307 и автобусы ПАЗ-3205.

Двигатель был очищен от нагара при помощи лазера, затем разобран и тщательно промыт. Никаких дефектов в двигателе не было обнаружено, но удаление многолетних отложений масла и грязи оказалось сложной задачей: на это ушла неделя.

Также потребовалось проявить изобретательность, чтобы «соединить» советский V8 с немецкой автоматической коробкой передач.

Решено было прямо закрепить гидротрансформатор к маховику, а колокол ЗМЗ-511 пришлось «разделить пополам». В оригинальном виде отечественный двигатель мог «переваривать» низкооктановый бензин, но на «Гелике» будет использоваться АИ-95, поэтому решили увеличить степень сжатия. Мощность увеличится с исходных. Это должно повысить отдачу с оригинальных 125 л.с. и 294 Нм.

Восстановление ЗМЗ-511 и соединение с автоматом от внедорожника заняло более трех недель. Множество нюансов: например, старый картриджный масляный фильтр был заменен на современный, для этого пришлось переделать систему смазки.

В первом приближении замена двигателя ЗМЗ-511 прошла успешно: силовой агрегат удалось запустить с первого раза. Однако вопрос соединения с коробкой передач остается открытым: модифицированный внедорожник ещё не выезжал из гаража.