Эксперт рассказал, как избежать блокировки электрокаров Zeekr

На прошлой неделе китайский автопроизводитель Zeekr заявил о блокировке своих электромобилей. Речь идет об авто, выпущенных после 15 июля 2024 года для внутреннего рынка КНР, но фактически эксплуатируемых за рубежом. Сначала автовладельцев попросят вернуть машину в Китай и, если те проигнорируют просьбу, отключат мультимедийный экран.

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По данным СМИ, новость о блокировке уже негативно сказалась на заказе новых Zeekr у компаний, занимающихся неофициальными поставками автомобилей в РФ. Россияне испугались и перестали оставлять заявки на доставку авто.

– Электрокары, которые ввезли в нашу страну ранее, под блокировку не попадут, поэтому поклонники марки Zeekr могут поискать для себя машину на вторичке, – говорят специалисты сервиса проверки и подбора б/у авто «Автокод». – Сейчас, по данным агрегатора автомобильных объявлений «Автокод Поиск», на рынке продается более 2 700 машин китайской марки.

Специалисты рекомендуют проверить электромобили на залог перед покупкой, так как, по данным отчетов «Автокода», с этой проблемой продается 55% подержанных «Зикров». 18% сбывается с ДТП, столько же – с запретами на регистрацию и еще 9% электромобилей числятся в лизинге.

Как обезопасить себя от покупки Zeekr с дальнейшей блокировкой, рассказала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

– Чтобы не стать жертвой перекупщиков-мошенников, предлагающих автомобили, которые через какое-то время могут заблокировать, подходите к выбору продавца ответственно. Например, официальные поставщики электрокаров Zeekr реализуют модели, созданные специально для экспорта и имеющие все соответствующие разрешения. Такие автомобили блокироваться не будут, то есть их можно смело покупать, – рекомендует эксперт.



Чтобы удостовериться, что дилер является официальным представителем марки, нужно зайти на сайт Zeekr в России, выбрать свой город и найти в списке компанию. Если она отсутствует в списке, значит, продавец не является официальным поставщиком китайских электромобилей.

Ранее в России всего за три месяца сгорели три кроссовера GAC. Также эксперты назвали проблемные места китайских автомобилей.