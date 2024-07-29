Эксперт рассказал, когда стоит купить авто после ДТП

Покупка автомобиля после аварии сопряжена с целым рядом рисков. Однако в некоторых случаях приобретение такой машины вполне оправданно. О них эксперты рассказали в публикации Банки.ру.

К рискам приобретения битого автомобиля специалисты относят то, что он может содержать скрытые дефекты, которые проявятся в будущем и потребуют дорогостоящего ремонта или замены деталей. Ведь даже качественный капитальный ремонт не гарантирует отсутствие проблем в будущем.

Так, отремонтированное после ДТП авто может преподнести различные неприятные сюрпризы новому владельцу. Например, если на нем была закрашена ржавчина, то она может появиться снова через некоторое время. Внешний вид автомобиля может ухудшить некачественный окрас: плохая шагрень, мусор под лаком и другие дефекты. Кроме того, под слоем краски могут скрываться царапины, вмятины и другие повреждения, которые придется ремонтировать. Не исключаются и проблемы с документами: если автомобиль был перекрашен из-за ДТП, возможно, потребуется восстанавливать документы.

Тем не менее, указывают эксперты, покупка аварийного автомобиля может быть довольно выгодной, если он находится в хорошем техническом состоянии и ремонт обойдется дешевле, чем покупка новой машины. Ведь ДТП бывает несерьезным и заканчивается лишь закрашиваем неглубоких царапин. Также некоторые автомобили, даже побывавшие в авариях, могут представлять коллекционную ценность и стоить дороже, чем новые модели. Кроме того, такая покупка дает возможность человеку с ограниченной суммой средств приобрести машину более высокого класса или модель, которая, будучи новой, недоступна за полную стоимость.

При этом даже побывавшее в ДТП авто можно застраховать по каско.