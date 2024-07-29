Стало известно, сколько будет стоить страховка на новую Lada Niva Sport

Lada Niva Sport должна появиться до конца года. Сколько будет стоить страховка на нее, рассчитали в компании "Согласие".

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Напомним, что не так давно глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал дату серийного производства Lada Niva Sport, новую модель начнут выпускать в декабре 2024 года. Спортивная версия "Нивы" будет оснащена 122-сильным мотором 1.6 (от Lada Granta Sport) с оригинальной калибровкой, адаптированным к новому силовому агрегату кузовом, дисковыми тормозами на всех колесах, усиленными задним мостом и подвеской, оригинальными пружинами и амортизаторами, 17-дюймовыми дисками.

По предварительной информации, цена Lada Niva Sport будет начинаться от 2 миллионов рублей. На основе этих данных страховщик рассчитал, что стоимость ОСАГО на новую "Ниву" для клиента 40 лет со стажем безаварийного вождения от 20 лет будет составлять 7286 рублей. Каско - для водителей 35 лет из Москвы со стажем вождения от 10 лет и КБМ до 0,91 - обойдется около 39 тысяч рублей.

Надо сказать, что в некоторых регионах без "Нивы" - никуда. Просто местные дороги подходят только для такой машины. Тем более, что проблем с запчастями для нее на российском рынке не наблюдается.

За 2023 год наиболее популярной "Нива" стала среди жителей Республики Дагестан (9,5% от общего числа страховок). На второй строчке популярных мест страхования авто расположилась Костромская область (6,6%). Не менее любят "Ниву" жители Удмуртской Республики, 5,36% от всех страховых полисов. Замыкают рейтинг Краснодарский край (4,8%) и Смоленская область (4,6%). В Москве и Московской области отечественный внедорожник оказался не таким популярным, 3,6% и 2,8% соответственно.

Статистика страхования за 2024 год демонстрирует схожую тенденцию, лидерами по-прежнему являются Республика Дагестан, Костромская область и Удмуртская Республика. В Смоленской области стали охотнее страховать "Нивы", чем в Краснодарском крае. Москва расположилась на 6 месте в рейтинге.

Интересно, что впервые ВАЗ-2121 сошел с конвейера в 1974 году, тогда были выпущены первые 15 предсерийных образцов. В компании "Согласие" застрахована модель данного года выпуска, обладает данным транспортным средством 65-летний житель Екатеринбурга.