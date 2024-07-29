Составлен рейтинг машин, которыми больше всего довольны их владельцы

Выяснилось, что наименьшее число недовольств автовладельцы выражали по поводу новых автомобилей Rivian, Porsche и MINI, а удовлетворённость новыми электромобилями достигла исторического максимума.

В премиальном сегменте больше всего баллов набрали Porsche (891 балл), Jaguar (886) и Land Rover (882). Сюда же аналитики отнесли бренд Rivian (900). Средний показатель среди премиальных машин — 870 баллов.

Среди массовых брендов лидером стали автомобили MINI (855), хотя производитель позиционирует марку как премиальную. Следом идут Ram (854) и Kia (853). Средний показатель по сегменту оказался ниже, чем среди премиум-машин — 838. Аналитики назвали эту ситуацию традиционной. При этом общий уровень удовлетворённости среди владельцев массовых брендов стал выше на 2 балла по сравнению с 2023 годом (848). Вероятной причиной незначительно, но роста аналитики назвали внимательное отношение производителей к своим клиентам.

Средний уровень удовлетворённости в сегменте электромобилей — 877, что является рекордом за всю историю опросов про электрокары. Абсолютным победителем стал седан BMW 7 серии.

Также аналитики отметили, что наибольшее раздражение среди всех компонентов автомобилей у автовладельцев вызывают, как и прежде, медиасистемы. Сложные интерфейсы и плохое качество звука лидируют в антирейтинге.