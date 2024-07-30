Кроссовер Skoda Kamiq с неубиваемым мотором резко подешевел до 2,5 млн

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,5 млн рублей.

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В России резко подешевели кроссоверы Skoda Kamiq: если в мае машины стоили от 2,87 млн рублей, то сейчас цена снизилась до 2,5 млн рублей. За такую сумму новый автомобиль продает дилер из Уфы. Машина предлагается в комплектации Comfort, включающей шесть подушек безопасности, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

Во Владивостоке такой же Skoda Kamiq стоит 2,577 млн рублей, а в Воронеже Skoda Kamiq GT предлагают за 2,65 млн рублей. В плане моторов все Skoda Kamiq, продаваемые в России, идентичны: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л. с. сочетается с 6-ступенчатой АКП. Привод исключительно передний. Skoda Kamiq теперь дешевле китайских кроссоверов.

Так, Jetour Dashing в средней комплектации Elite продается за 2,84 млн рублей, а Omoda C5 2023 в нетоповой комплектации Lifestyle стоит 2,95 млн рублей. Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».