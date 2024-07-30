Названы причины неработающего ручного тормоза и способы исправить поломку

Россиянам рассказали, что делать, если не работоает ручник. В настоящее время механический привод массово заменяется электрическим, в котором по нажатию кнопки задействуются сервомоторы в суппортах. Но в России всё равно большинство машин оборудованы классической схемой.

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Среди основных причин поломок ручного тормоза можно назвать растянувшиеся тросы, которые соединяют рычаг и механизм в суппортах. Если проблема обнаружена в самом начале, достаточно отрегулировать механизмы и подтянуть специальные гайки. Они могут быть под днищем и в салоне — под декоративной крышкой тоннеля в районе ручника.

Ещё одна причина — заклинивание самих механизмов у колес, когда повреждаются эластичные манжеты или другие уплотнения, обеспечивающие защиту суппорта от внешней среды. Из-за этого в механизм попадают грязь, вода и пыль, и детали прекращают нормальную работу. Обрыв троса также является частой причиной прекращения работы ручного тормоза.

Обнаружить неполадки не так уж и сложно. К основным признакам неисправности можно отнести увеличение количества щелчков для надежного срабатывания, невозможность взвести тормоз, малую эффективность или полную неработоспособность стояночной тормозной системы.

Устранить типичные неисправности можно и самостоятельно. Для начала нужно определить характер неисправности, ориентироваться для этого лучше всего на руководство по ремонту, где часто описаны характерные для модели симптомы. Важно убедиться, что задние колеса не затормаживаются при опущенном рычаге. Для этого достаточно вывесить их на домкрате и покрутить. Специалисты уточняют, что лёгкое трение колодок допускается, при этом колесо должно вращаться без усилий с помощью одной руки.

Если нагрева и явных повреждений нет, нужно выполнить регулировку всей системы. При исправности механизмов, самостоятельная регулировка ручника возможна даже новичком. Но важно понимать, что есть ситуации, когда для этого процесса нужна эстакада или подъемник.

Среди водителей есть расхожее мнение, что при неработающем ручнике достаточно «просто подтянуть гаечки». Это вредоносный совет. Подтяжка гаек ручника — один из пунктов любой инструкции по настройке. Но в устранении автомобильных неполадок важно строго соблюдать последовательность всех действий. Если затянуть гайки, проигнорировав настройку самих механизмов, можно значительно ухудшить работу колодок и других деталей системы.