Суд стал придерживаться жесткой позиции в ДТП: погибший есть - мириться не с кем

Мировое соглашение с пострадавшим не всегда отменяет уголовное преследование виновника аварии. Авария же с погибшим - это практически однозначно уголовное дело. Не поможет ни деятельное раскаяние, ни компенсация потерпевшим, несмотря на то что такие процедуры предусмотрены в Уголовном кодексе. Верховный суд стал придерживаться жесткой позиции: погибший есть - мириться не с кем.

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Итак, некто Багдасарян выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся навстречу. В результате один человек погиб и двое получили ранения. Нарушение налицо. Вина установлена. Уголовное дело просто само собой напрашивается. Но виновник проявил деятельное раскаяние.Он признал вину, помогал в расследовании, возместил материальный и моральный ущерб пострадавшим. Более того, примирился с ними. И поэтому пострадавшие в ДТП, а также мать погибшей ходатайствовали в суде о прекращении уголовного дела за примирением сторон. И суд принял такое решение.

Однако его оспорила прокуратура. Но апелляционная и кассационная инстанции поддержали решение суда первой инстанции. И дело дошло до Верховного суда. А вот Верховный суд встал на сторону прокуратуры. Нижестоящие суды не учли, что основным объектом преступления, в совершении которого обвинялся Багдасарян, являются общественные отношения в сфере безопасности движения. Общественная опасность содеянного заключается в причинении вреда интересам государства и общества в сфере эксплуатации транспортных средств, являющихся источником повышенной опасности.

Дополнительный объект данного преступного деяния - это здоровье и жизнь человека, утрата которых необратима и невосполнима.

Поправка в Уголовный кодекс, согласно которой в случае смерти потерпевшего примирение было бы невозможно, предлагалась еще в 2014 году

При таких обстоятельствах вызывают сомнение выводы суда о том, что Багдасаряном соблюдены все условия, необходимые для освобождения его от уголовной ответственности в связи с примирением. Поскольку судом не принято во внимание, что само по себе возмещение вреда не устраняет наступившие последствия, заключающиеся в том числе в гибели потерпевшей, и не может снизить степень общественной опасности содеянного.

Также, сославшись на тот факт, что у потерпевших отсутствуют претензии к Багдасаряну, который полностью загладил причиненный им вред, суды не приняли во внимание, что мать погибшей выполняет лишь процессуальную функцию потерпевшей.

В связи с этим судами не высказано суждений относительно того, может ли выплата матери потерпевшей 1 миллиона рублей и принесение ей извинений являться единственным подтверждением такого снижения степени общественной опасности преступления, которое действительно позволило бы освободить Багдасаряна от уголовной ответственности.

Кроме того, судами не дана оценка и тому обстоятельству, что решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением исключают возможность назначения Багдасаряну не только основного, но и дополнительного наказания - в виде лишения права управления. Соответственно, он снова вправе управлять автомобилем, подвергая опасности других участников движения.

Поэтому Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как пояснил адвокат Лев Воропаев, это не первое подобное решение Верховного суда. Как правило, если в результате есть один или несколько погибших, если дело может быть квалифицировано по нескольким статьям УК, то, как правило, о прекращении дела за примирением сторон речи идти не может.

Аналогичное дело Верховный суд рассматривал в прошлом году. Там водитель сбил насмерть на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку. Водитель примирился с ее матерью, но ВС указал, что на этом основании уголовное преследование не может быть прекращено.

Напомним, что еще в 2014 году депутат Вячеслав Лысаков вносил поправку в Уголовный кодекс, согласно которой в случае смерти потерпевшего примирение было бы невозможно. По его словам, примириться можно только с живым человеком.

Либо он принимает денежную компенсацию, либо великодушно прощает. Но мертвый никого простить не может. А родственники от его имени этого сделать не могут. Мало ли, в каких отношениях они были с погибшим.

Законопроект не был принят. Однако Верховный суд, по всей видимости, так же как и депутат, считает, что с погибшими примириться невозможно.