Полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD

Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода сразу с выходом нового поколения ему и не дали. Теперь он есть. Но появился ли повод для восторга?

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Есть, с чем сравнивать

Когда садишься в новую машину, невольно начинаешь её сравнивать с чем-то похожим. В случае с Соболем NN вариантов для сравнения несколько. В первую очередь, это моноприводный Соболь NN, который побывал у нас на тесте ещё в начале прошлого года. Во вторую – Соболь 4х4 команды ГАЗ Рейд Спорт, на котором ваш покорный слуга совсем недавно бороздил просторы на ралли «Шёлковый путь». Выбор этих двух машин для сравнения вполне обоснован и логичен: с первым автомобилем наш Соболь NN связывает одно поколение, со вторым – полный привод. Однако Соболь NN 4WD сильно отличается и от первой машины, и от второй.

Впрочем, общего тоже достаточно. Во всяком случае с моноприводным NN – точно. И дело не только в экстерьере, который у обоих автомобилей абсолютно одинаковый (за исключением шильды 4WD у полноприводного варианта), но и в интерьере. Не буду повторяться: кабина поколения NN что Соболя, что Газели – это без преувеличения шедевр. Тут радует практически всё: и регулировка водительского сиденья в 18 направлениях (чего, признаться, мне не хватает в нашей Газели Next), и огромное количество отделений для хранения мелких вещей и документов, и очень богатая комплектация. Например, тут есть и обогрев зеркал, лобового стекла и сидений, и предпусковой подогреватель, и круиз-контроль, и датчики света и дождя, и климат-контроль, и электростеклоподъёмники, и регулировка рулевой колонки, и кнопка пуска двигателя, и электронный стояночный тормоз, и некоторые другие мелочи, которых нет во многих других коммерческих автомобилях.

Правда, к этому добру есть пара мелочных придирок. Например, регулировка жёсткости подрессоренного сиденья под вес водителя мне далась не сразу. Вроде бы крутишь барашек под свой вес, но нет: получается слишком мягко. Лучше добавить к своему весу процентов десять, то есть, при весе 100 кг поставить регулятор на 110 кг. Эту особенность заметил и один из моих коллег, так что эта придирка вполне объективная.

Второе замечание касается подстаканника, расположенного рядом с зарядкой для пассажиров заднего ряда. Может быть, если ехать на Соболе по дороге с идеальным асфальтом, то из этого подстаканника ничего не вывалится. Но где такой асфальт взять и есть ли смысл ездить по нему на Соболе? А главный вопрос: почему бы не сделать этот подстаканник поглубже, чтобы этот самый стакан из него не вылетал, когда машина подпрыгивает на ухабах?

Собственно, этими двумя вопросами и ограничиваются все придирки к кабине. Всё остальное в ней никаких замечаний не вызывает, а небольшая крутилка с надписями 2H, 4H и 4L вместо олдскульных рычагов раздатки старого Соболя заставляет потеть даже усы: как раз её и ждали так долго. И чтобы не затягивать наше знакомство с возможностями нового Соболя, сразу сядем за руль.

Не то, что раньше

Для начала покатаемся по асфальту. Так как эту машину повезло испытать на ралли «Шёлковый путь», ездить пришлось по совершенно разным дорогам: асфальту неоднородного качества, просёлкам, степям и даже тем направлениям, назвать которые дорогами язык не поворачивается. Но начинается всё именно с асфальта.

Тут не могу не вспомнить тот моноприводный Соболь NN, который был у нас на тесте ранее. К нему была одна претензия: мотор приходилось крутить чуть сильнее, чем рекомендует зелёная зона тахометра. На нашем полноприводном Соболе такого безобразия допускать не надо. Всё дело в другом моторе. Напомню, что у того Соболя под капотом располагался Cummins ISF 2,8, но теперь этого мотора в Газелях и Соболях нет – его заменили новые дизели семейства G 2,5. Конкретно в нашем случае – G31С, тот самый дизель, который предназначен исключительно для Соболя и Газели поколения NN, мощностью 149,6 л.с., с крутящим моментом в 420 Нм и адаптацией под шестиступенчатую коробку передач. И с этим двигателем напрягаться и выходить за пределы зелёной зоны тахометра смысла нет: он заметно лучше тянет на низких оборотах. Кроме того, он даёт ещё одно преимущество, но об этом чуть ниже.

Второй неожиданный момент – это усилие на рычаге-джойстике коробки передач. Его я критиковал в ходе теста первого Соболя NN, но на этом Соболе с усилием всё в порядке, и чёткость переключения передач вполне на уровне. Отмечу, что на асфальте первой передачей я не пользовался вовсе: можно спокойно трогаться со второй. Старый Соболь с Cummins и пятиступенчатой коробкой передач, который был моей основной машиной на «Шёлковом пути», такого не позволял: на нём приходилось всегда трогаться с первой передачи.

Наличие переднего привода никак не отразилось на плавности хода. Да и сложно было бы ему как-то отразиться: передняя подвеска в любом случае осталась независимой двухрычажной, как и у заднеприводного Соболя NN – неразрезного моста тут больше нет. И надо сказать, каких-то отрицательных последствий поведения машины на хорошем асфальте от появления полного привода я не заметил. Правда, меня смутил средний расход топлива на экране бортового компьютера: 13 литров – это заметно больше, чем выходило у меня на моноприводном Соболе. К счастью, после сброса этого показателя и набора своей статистики расход пришёл в норму – в пределах 9 литров на 100 км. Конечно, если не давить педаль в пол и ехать согласно ПДД. Если этого не делать, расход заметно увеличивается, но ведь мы не нарушаем правила, не так ли?

Неожиданно порадовал акустический комфорт: во время поездки на крейсерской скорости 90 км/ч (быстрее в Монголии нам запретили передвигаться организаторы ралли) мы с моим коллегой, сидящим на переднем сиденье, разговаривали почти шёпотом, чтобы не будить тех коллег, которые спали на заднем сиденье. И слышали друг друга, не напрягаясь. Наша тестовая Газель Next, будучи тихой по меркам грузовика, такой роскоши всё-таки не позволяет.

Одним словом, на асфальте полноприводный Соболь NN радует не меньше, чем моноприводный. Это, само собой, замечательно, но что будет вне асфальта?

«На это место уж нету карты…»

Помните, как в одной из своих песен пел Александр Городницкий: «Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу, на это место уж нету карты, идем вперед по абрису»? Вот приблизительно в таких местах и пришлось кататься на новом Соболе. Правда, сильной грязи найти не удалось: где её взять в Монголии летом? Зато перевалов, а вместе с ними – оврагов и прочих атрибутов сложного рельефа встретилось достаточно. Скажу сразу: на классическом Соболе 4х4 преодолевать их интереснее. Только представьте себе: дёрнул один рычаг раздатки – подключил передний мост. Дёрнул второй – включил понижайку. Соболь рычит, ползёт, гребёт всеми своими четырьмя лапами, а ты рулишь себе и следишь, чтобы не сесть куда-нибудь передним мостом, под которым нижняя точка клиренса.

Теперь вся эта романтика осталась в прошлом. На Соболе NN рычагов нет: есть шайба, поворотом которой можно включить сначала передний мост, а затем – пониженный ряд раздаточной коробки. Скучно, граждане! Но удобно. К тому же страх посадить машину на передний мост, так знакомый олдскульным соболеводам, теперь тоже неактуален: передняя подвеска собрана на подрамнике вместе с рулевой рейкой и передним редуктором, который теперь поднят значительно выше. К тому же тут нет стоящей перед передним мостом поперечной рулевой тяги, которую можно было погнуть на старом Соболе: в рейке этой тяги нет. Да и радиатор установлен выше, чем раньше, к тому же прикрыт штатной силовой защитой. В общем, можно катиться по любому рельефу – сломать что-то стало намного сложнее.

В песках здорово выручает не только новая раздаточная коробка с прямой передачей на задний мост, которой не было в старой раздатке Соболя, и понижением 2,82 вместо прежних 1,87, но и новая шестиступенчатая коробка передач. Очень короткая первая передача, практически не нужная на асфальте, на рыхлом грунте и в песке позволяет ехать в горку почти без педали газа. Это весьма забавное ощущение: остаётся только направлять машину в нужную сторону, остальное она делает сама. Ну а если что – выручит штатно устанавливаемая задняя блокировка.

И вот вроде бы всё это прекрасно. Не может быть не прекрасным тот факт, что Соболь стал намного более комфортным, при этом не утратив, а приумножив свои внедорожные способности. Но чисто субъективно я испытал смешанные чувства: я так и не ощутил с новым Соболем того единения, которое испытал во время поездок на старом Соболе 4х4. Старый был намного утилитарнее, я бы даже сказал – дубовее, но в этом заключалось какое-то его чугунное очарование. Он вроде и управляется сложнее, и думать заставляет чаще, и не позволяет допускать таких ошибок, которые Соболь NN исправляет сам, но он более ламповый. Ну и, конечно же, более доступный в плане стоимости. Хотя официальные цены на полноприводный Соболь NN ещё не озвучены, очевидно, что стоить он будет заметно дороже старого Соболя – тут сомнений нет.

Тем, кому плевать на «ламповость» и «душевность», Соболь NN понравится, конечно, больше. Потому что объективно он удобнее, комфортнее и проходимее. Да и никаких альтернатив этому автомобилю сейчас просто не существует, потому что кроме уазовской «буханки» ничего подобного у нас нет. Но если по уровню удобства «буханка» – это автомобиль из прошлого века, то Соболь NN – это машина, явно соответствующая тому, чего хотят от внедорожника в наши дни.

Остаётся только один вопрос: когда же можно будет купить такой Соболь и оценить его своими глазами, руками и другими частями тела? Точного ответа нет, есть приблизительный: очень скоро! Так что уже можно начинать копить деньги.