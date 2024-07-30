Автоэксперт объяснил, как перелив масла убивает мотор машины

Следить за снижением уровня масла в двигателе - это базовое правило автомобилистов. Однако далеко не все водители знают, что высокий уровень так же опасен, как его снижение. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", как перелив масла убивает мотор.

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Как узнать уровень масла в двигателе

С точки зрения контроля уровня масла автомобили делятся на три типа. У первых уровень масла проверяется с помощью щупа. Современные автомобили, помимо щупа, имеют электронный датчик, который выводит показания на монитор с комбинации приборов. И еще один тип современных моделей, которые имеют только электронный датчик уровня масла в поддоне двигателя.

Но этот, последний вариант, далеко не так удобен, как может показаться на первый взгляд. Система может сигнализировать лишь о критичных падениях объёма жидкости, но не сообщить о превышении. Кроме того, датчик может попросту врать. Поэтому лучше все же проверять уровень вручную хотя бы изредка, на тех моделях, где это возможно.

Как проверить масло правильно?

Важно найти ровную, горизонтальную поверхность для проверки уровня техжидкости. Если измерять уровень масла на поверхности под уклоном, то и показания, очевидно, будут неверными. Отклонения могут быть как в большую, так и в меньшую сторону. Особенно заметны отклонения будут, если щуп на двигателе расположен в самом углу моторного отсека. В инструкции к автомобилю указываются условия, при которых проверяется уровень. Обычно производители рекомендуют прогреть мотор до рабочей температуры, и дать ему постоять несколько минут, чтобы масло успело стечь в поддон.

Теперь переходим к ситуациям, когда во время проверки был замечен повышенный уровень масла в системе. Причин может быть несколько.

1. Топливо в масле

В моторное масло может попадать топливо. Чаще всего такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. В таком случае прибавка уровня может быть большой и очень опасной для двигателя - масло разжижается, его свойства ухудшаются. Кроме того, в системе растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников. Избыток масла способствует образованию нагара в цилиндрах.

Уровень масла может расти зимой, если автолюбитель совершает только короткие поездки. Тогда форсунки подают много топлива, которое частично просачивается в поддон, а испаряться уже не успевает. Способ предотвратить проблему - внимательно следить даже за короткими морганиями лампы давления масла. Ведь смесь масла с топливом - гораздо более жидкая консистенция, и поэтому масляный насос может не создавать должное давление.

2. Антифриз в масле

Антифриз, попавший в масло, тяжелее, потому он скапливается на дне масляного поддона и повышает уровень масла. Такое возможно при трещинах в головке блока цилиндров, самом блоке или негерметичности теплообменника "масло-антифриз", который применяется на многих современных автомобилях. Обнаружить проблему можно по образованию эмульсии в двигателе. Увидеть беловатую эмульсию можно и на пробке маслозаливной горловины или даже на маслоизмерительном щупе.

3. Доливка масла при продаже

Есть уловка, которую могут использовать недобросовестные продавцы автомобиля с пробегом. Они пытаются замаскировать низкое давление в системе перед продажей и доливают самое вязкое из возможных масел. При этом даже не откачивают старую жидкость. Такие эксперименты, конечно, влияют на мотор негативно. Поэтому, если обнаружили превышение уровня масла, просто не рассматривайте такой автомобиль к покупке.

Главные рекомендации

На двигателях, которые снабжены маслоизмерительным щупом, стоит проверять ситуацию регулярно не только из-за возможного снижения уровня масла, но и из-за риска повышения.

Автомобили с электронными системами контроля коварны тем, что могут "не заметить" ситуацию, когда большой расход масла "компенсирует" его разбавление топливом или антифризом, и уровень остается в норме. Поэтому лучше периодически проводить самостоятельную проверку или заезжать на осмотр на СТО.