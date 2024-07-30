Безопасность на дорогах в новых регионах активно повышается

Во всех четырех регионах активно восстанавливают дорожную инфраструктуру. Это поможет сделать дороги безопасными и комфортными.

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В новых российских регионах активно восстанавливают дороги при участии субъектов-партнеров, обновляют знаки, придорожную инфраструктуру. В общем, приводят систему организации безопасного дорожного движения к российским стандартам. Методическую и практическую помощь коллегам из Донбасса и Новороссии всегда оказывают в Госавтоинспекции МВД России, при этом отмечают: все должно работать комплексно. Обновление и ремонт нужно сочетать с профилактическими мерами и взаимодействием с участниками дорожного движения.

Напомним, что по итогам "Десятилетия действия", объявленного ООН, кстати, с подачи Российской Федерации, единственная страна, которая достигла поставленной цели - снижение смертности на дорогах в два раза, стала Россия. С тех пор задачи по сохранению жизни на дорогах нашей страны становятся все более амбициозными. Так, указом президента России Владимира Путина от 7 мая о национальных целях развития Российской Федерации предусматривается снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

И очевидно, что все эти нормы распространяются в полной мере и на новые российские регионы, которые присоединились к России в 2022 году.

При этом в обеспечение безопасности дорожного движения входит не только соблюдение водителями Правил дорожного движения, но и обеспечение их комфортными, безопасными и понятными дорогами. Да и пешеходы должны чувствовать себя в безопасности. Разрушенная инфраструктура такой безопасности не обеспечивала. Поэтому за дороги взялись всерьез.

В Донецкой Народной Республике инфраструктурные преобразования идут одновременно с большой работой Госавтоинспекции. Приводятся в порядок и строятся заново муниципальные дороги, федеральные трассы, в том числе в крымском направлении и в сторону Луганска. Это важные транспортные артерии, которые играют значительную роль в системе распределения транспортных потоков, по ним доставляются основные грузы. Дорожные работы выполнены по нормам и стандартам Российской Федерации, жители республики увидели дороги совершенно другого качества и обустройства.

На автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения заранее определяют участки, которые имеют явные проблемы, их стремятся устранить в первую очередь. Речь прежде всего о тех участках, которые ведут к социальным объектам, обеспечивают жизнедеятельность целого региона.

Свежая разметка, работающие светофоры, обновленные дорожные знаки, остановочные павильоны помогают водителям и пешеходам избегать опасных ситуаций на дороге. А ведь еще недавно все это нуждалось в ремонте и реконструкции. "В очереди" стояли 217 железнодорожных переездов, 6 тысяч пешеходных переходов, 400 светофоров.

Свежая разметка, работающие светофоры, обновленные дорожные знаки помогают водителям и пешеходам избегать опасных ситуаций на дороге

В приоритете работы Госавтоинспекции региона - сокращение количества ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, неправильным выбором скорости при проезде перекрестков и пешеходных переходов. В первом полугодии этого года количество мест концентрации ДТП снизилось на 11, потенциально-опасных участков - на 9. Из успехов развернутой профилактической работы - за полгода ДТП с участием детей стало вполовину меньше.

В Запорожской области дело обстоит сложнее. Около 90% автодорог не отвечали требованиям национальных стандартов. Проще говоря - многие из них десятилетиями разрушались, ожидая ремонта. Об инфраструктуре и говорить не приходилось - редкими были даже дорожные знаки. После вхождения в состав Российской Федерации дороги Запорожья активно приводят в порядок. Капремонт коснулся Р-280 "Новороссия" (Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь), протяженность участка - более 230 км. Внимание со стороны местной Госавтоинспекции удулено не только соблюдению ПДД на дороге, но и профилактике автоаварий, связанных в том числе с вождением в состоянии опьянения. А еще после открытия маршрута в Крым через новые регионы России сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд транзитного автомобильного транспорта.

В Херсонской области в последние полгода ситуация с аварийностью остается напряженной. Выправить тенденцию сотрудникам Госавтоинспекции помогает в том числе активная информационно-пропагандистская и профилактическая работа, как и в трех других новых регионах. Она идет на фоне обновления дорожной инфраструктуры.

Так, стабильный поток в Крым теперь обеспечит новая автодорога, которая соединяет Азовское море с Черным. 24 июля трассу Новотроицкое - Чаплынка на юге Херсонской области после капитального ремонта по видеосвязи открыл президент России Владимир Путин. Протяженность двухполосной автодороги - 71 км, она проходит через 17 населенных пунктов двух районов области. Ввод дороги в эксплуатацию позволит распределить автомобильный поток на административной границе с полуостровом и избежать больших пробок на пункте пропуска "Джанкой". На восстановление трассы, которая на отдельных участках была сильно повреждена, ушло пять месяцев. За безопасность дорожного движения на ней будут отвечать сотрудники Госавтоинспекции Херсонской области.

Работа Госавтоинспекции заключается не только в том, чтобы привлекать водителей к ответственности, но также и в том, чтобы объяснять им, как правильно вести себя на дороге.

С вхождением Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на территории региона стремительно стала развиваться транспортная инфраструктура. В республике, через которую, кстати, проходят сразу три автодороги федерального значения, идет масштабная реконструкция улично-дорожной сети. Федеральные трассы находятся под капитальным ремонтом на стадии завершения. Производится реконструкция 113 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Ремонтируются переезды, мосты и путепроводы. Как следствие растет автомобильный трафик. Установка новых дорожных знаков, разметка, нанесенная в соответствии со всеми стандартами способствуют сокращению нарушений со стороны водителей и пешеходов.

При участии практически всех регионов России жизнь в новых субъектах постепенно обустраивается. А значит, там скоро будет больше автодорог с современной инфраструктурой, которая поможет водителям чувствовать себя за рулем безопасно и комфортно. В Госавтоинспекции МВД России подчеркивают: проведена большая работа. Но многое еще предстоит сделать, задача максимум - обеспечить работу по всем действующим федеральным стандартам.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги"