Названы десять самых популярных китайских авто в России

Агентство «Автостат» перечислило самые популярные в России китайские модели. Об этом стало известно во вторник, 30 июля.

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На первом месте по популярности оказалась модель Haval Jolion. С начала 2024 года его купили более шести тысяч человек. Вторым по востребованности специалисты назвали Chery Tiggo 7 Pro Max. Эту модель приобрели почти шесть тысяч раз, за ним следует более классическая модель Chery Tiggo, а после по рейтингу идет локализованный Haval F7. Однако его продажи упали почти на 60 процентов, в сравнении с предыдущими показателями, говорится в статье.

Названа стоимость нового внедорожника Haval в России

В России может возникнуть проблема с машинами и комплектующими для них, потому что страна «подсела» на китайский автопром. В КНР опасаются вторичных санкций со стороны Запада, поэтому вероятны проблемы с поставками и уже есть трудности с платежами. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как сейчас обстоит ситуация на российском автомобильном рынке.

Эксперты журнала «Автовзгляд» назвали три надежных европейских кроссовера с пробегом стоимостью один миллион рублей. Кроме того, в России 17 июня начались продажи кроссовера Geely Atlas с системой полного привода.