Какие запчасти и расходники чаще всего подделывают

Эксперты перечислили автозапчасти, которые часто подделывают в России. В разговоре с «Российской газетой» представители сети мультибрендовых сервисных станций Caready поделились списком деталей и расходников, которые могут оказаться поддельными. В первую очередь стоит внимательно присмотреться к моторным маслам в канистрах — зачастую это контрафакт. Поддельными могут оказаться и детали для технического обслуживания, а именно фильтры, свечи зажигания и электронные компоненты.

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Согласно статистике, в 2022 году, на фоне санкций и легализации параллельного импорта, доля поддельных деталей сомнительного происхождения увеличилась вдвое и достигла 28 процентов против 14 процентов в 2021-м. А весной 2024-го уже четверть автосервисов столкнулась с контрафактом.

Фальсифицируют в основном запчасти для автомобилей популярных на рынке марок. Помимо уже перечисленных деталей часто подделывают компоненты тормозной системы и подвески — у таких запчастей низкий эксплуатационный ресурс и высокая доля откровенного брака в партиях товара. «Использование контрафактных автокомпонентов может привести к серьезным последствиям, — предупреждает руководитель мультибрендовой сети Caready Михаил Маковей. — Для минимизирования риска покупки необходимо приобретать запчасти и расходные материалы у официальных дилеров или проверенных продавцов».

Ранее сообщалось, что рынок наводнили подделки и контрафакт из-за отсутствия необходимого механизма контроля. Причем отличить их от оригинала довольно сложно, так как злоумышленники мастерски подделывают упаковки или делают логотипы максимально похожим на известные бренды.

Решением этой проблемы может стать маркировка товаров — об этом ранее говорит глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, систему маркировки «Честный знак» можно было бы расширить на автопром, но при условии, что инициатива поступит и от других участников отрасли.