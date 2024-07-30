Эксперт объяснил ключевую разницу между «роботом» и вариатором

Многие автолюбители считают себя профессионалами в познаниях устройства легкового автомобиля, но на практике это не всегда является таковым.

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Не все автолюбители знают, в чем заключаются отличия вариаторной и роботизированной трансмиссии, которые в настоящее время очень распространены в автомобилях. Главная разница заключается в принципе их работы.

По словам эксперта, роботизированная трансмиссия имеет сходства с механической коробкой передач. В ее устройство входит узел сцепления, который обеспечивает переключение скоростей без разрыва крутящего момента. При этом «робот» не любит низких скоростей и оборотов, которые опускаются ниже значения холостого хода.

Вариаторная трансмиссия по принципу устройства и работы больше походит на АКПП, которая очень распространена. Главной особенностью вариатора является то, что он способен поддерживать максимальные обороты и бесступенчатое изменение передаточного числа.

Простыми словами можно описать разницу между трансмиссиями так: вариаторная является аналогом автоматической коробки передач, роботизированная по принципу работы является аналогом механической, которая не требует ручного переключения.

Но, несмотря на то, что современные автомобили оснащаются качественными и надежными трансмиссиями, вариатор и «робот» не любят эксплуатацию в условиях бездорожья, по горным серпантинам и условия городских пробок. Хотя, по мнению большинства водителей, вариатор или роботизированная трансмиссия являются идеальным решением при движении в плотном городском потоке.

Все дело в том, что частое переключение передач и повышенная нагрузка приводит к их перегреву и усиленному механическому воздействию на основные узлы трансмиссии. В результате чего трансмиссия входит из строя.

Также эксперты сообщают о том, что ремонт вариаторной трансмиссии стоит дороже, чем роботизированной.