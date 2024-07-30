Самые необычные автомобили, участвовавшие в ралли-рейде «Дакар»

В ралли Дакар участвовало множество различных автомобилей. Хотя в последние годы в ралли «Дакар» доминируют профессионалы, среди участников все еще можно найти немало авантюристов, с которыми соревнование было связано с самого начала.

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Именно частные пилоты зачастую выводят на старт «Дакара» самые неожиданные автомобили. Давайте посмотрим на несколько примеров.

Škoda

Чех Ондржей Климчив в 2021 году решил принять участие на Škoda 130 LR в категории Dakar Classic. Правила разрешают выводить на старт не только исторические автомобили, участвовавшие в «Дакаре» в прошлом, но и машины из бывшей группы B.

Skoda с Климчивом за рулем также можно было увидеть на «Дакаре» в этом году. На пятом этапе он поднялся на первое место в категории «Дакар Классик».

Citroen 2CV

В этом году на ралли-рейде можно было встретить чешский женский экипаж в составе Барборы Голицкой и Люси Энговой на легендарном Citroën 2CV. Таким образом отмечался 75-летний юбилей со дня начала производства модели.

2CV уже участвовал в «Дакаре» в прошлом, но не в его начале, а в 2007 году. Машину выставили в гонку братья Жорж, Филипп и Жиль Марки, члены французского клуба Citroën 2CV и Mehari.

Они взяли за основу автомобиль 1963 года и модифицировали его специально для соревнований. Он получил усиленный кузов и доработанное шасси и форсированный до 100 л.с. (74 кВт) двигатель. Однако до финиша экипаж не дошёл, его остановили уже на четвёртом этапе технические проблемы с задним мостом.

Rolls-Royce Corniche

На противоположном конце ценового спектра находится Rolls-Royce Corniche, который участвовал в ралли Дакар в 1981 году. Это участие было основано на пари: миллионеру Тьерри де Монкорже настолько понравились африканские соревнования, что он поспорил со своими друзьями, что будет участвовать в ралли-рейде на Rolls-Royce.

Хотя это был не совсем настоящий Rolls-Royce. Основой гоночного автомобиля стала специальная трубчатая рама, на которую были помещены пластиковые детали, стилизованные под Rolls-Royce Corniche. Под капотом разместился восьмицилиндровый двигатель от Chevrolet, который вращал все четыре колеса через полноприводную трансмиссию от Toyota.

Но до финиша автомобиль так и не добрался: в ходе соревнований Rolls-Royce был дисквалифицирован, поскольку экипаж не успел вовремя устранить неисправность рулевого управления. Однако это не помешало де Монкорже продолжать гонку, но уже вне зачета. В конце концов он добрался до финиша в Сенегале.

Lada Niva / Lada Samara

В 1980-е годы советские автомобили «Лада» также были постоянными участниками ралли-рейда «Дакар». Конкретно «Нива» участвовала в 1979 году (самый первый год ралли-рейда), когда Пьер Минонцио занял на ней 28-е место в общем зачете. В последующие годы количество участников на «Нивах» только увеличивалось.

Чуть позже на старт гонки вышла сильно модифицированная Lada Samara, за руль которой сел знаменитый гонщик Джеки Икс. За доработку автомобиля отвечала компания Poch Жан-Жака Поха, действующая во Франции как импортер автомобилей Lada. За изготовление спорт-прототипа отвечала компания Oreca, имеющая большой гоночный опыт.

Однако от серийной машины практически ничего не осталось. В основу Samara Т3 легла пространственная рама из стальных труб, несущая кевларовый кузов, что снизило вес и полностью изменило габариты автомобиля.

3,6-литровый шестицилиндровый двигатель от Porsche мощностью 300 л.с. (221 кВт) располагался сзади и сочетался с шестиступенчатой ​​механической КПП. У автомобиля было шесть топливных баков общим объемом 450 литров.

В 1990 году, Lada Samara Т3 одержала победу на одном этапе: Джеки Икс был быстрее всех на 17-м этапе соревнований. В итоге получилось красивое седьмое место, победителем гонки Париж-Триполи-Дакар того года стал Ари Ватанен на Peugeot 405.

Porsche 953 / 959

Porsche стала настоящей легендой «Дакара» во второй половине восьмидесятых. До Cayenne было еще далеко, поэтому марка из Цуффенхаузена выставила на «Дакар» не внедорожник, а суперкар в виде Porsche 959.

Первоначально он разрабатывался в первую очередь для чемпионата мира по ралли, однако после отмены группы B этот проект пришлось свернуть. Чтобы не терять наработки, Porsche решила использовать 959-й для ралли-рейда в пустыне.

В «Дакаре» не было таких строгих правил, например, относительно обязательного количества серийных автомобилей, что было идеально для Porsche. 959-й пришёл на смену Porsche 953, который доминировал в соревнованиях в 1984 году с Рене Метже за рулем.

Porsche 959 не смог повторить успех предшественника в 1985 году. Ни один из трех автомобилей не дошел до финиша: Джеки Икс порвал подвеску, Рене Метже пробил топливопровод, а Йохен Масс попал в серьезную аварию. Однако всего год спустя Porsche 959 финишировал на 1-м и 2-м местах.

Lamborghini LM002

Lamborghini в прошлом также участвовал в «Дакарt». Но это был не один из его прекрасных двенадцатицилиндровых суперкаров с дверями-ножницами, а внедорожник LM002.

Участие этого двенадцатицилиндрового монстра в «Дакаре» было на самом деле логичным. LM002 изначально создавался как специальный внедорожник для армии, но когда военные от него отказались, машину перепроектировали для нужд арабских шейхов, которые должны были отправиться покорять пустыню.

Так появился модифицированный LM002 с усиленным двенадцатицилиндровым двигателем, изменённым шасси и более легкой конструкцией. За рулем во время тестов сидел знаменитый раллийный гонщик Сандро Мунари.

К сожалению, участие Lamborghini в «Дакаре» так и не состоялось из-за сложного финансового положения, но история LM002 на ралли-рейде не заканчивается. В 1988 году швейцарская команда World LM Racing Team принимала участие в гонках на LM002, однако, до финиша не добралась.

Ещё одна попытка (столь же провальная) была в 1996 году. Во время ралли у Андреа Баренги закончились запасные части, и ему пришлось несколько раз менять амортизаторы, так как они не могли выдерживать большой вес внедорожника.