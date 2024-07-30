Что делать при ДТП: освежаем в памяти алгоритм действий

Дорожно-транспортное происшествие - ситуация, от возникновения которой не может быть застрахован ни один водитель. Даже при соблюдении требований Правил дорожного движения можно встретиться на дороге с автомобилистом, который откровенно игнорирует все принятые нормы. Практика показывает, что аккуратные водители редко попадают в аварии.

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Соответственно, они не имеют большого опыта в урегулировании происшествий. Кроме того, частая смена правил оформления ДТП заставляет периодически обновлять свои знания в этой области.

Если ДТП произошло. В случае, если авария уже произошла, водителю необходимо заглушить двигатель автомобиля и вытащить ключи из замка зажигания. После этого потребуется активировать стояночный тормоз и включить аварийную сигнализацию.

Для дальнейшей оценки ситуации и обеспечения собственной безопасности необходимо выйти из транспортного средства и установить знак аварийной остановки. Расстояние может отличаться в зависимости от того, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, в населенном пункте дорожный знак должен устанавливаться на расстоянии 15 м от автомобиля. За пределами населенного пункта расстояние составляет 30 м. Как только указанные действия будут выполнены, можно оценить последствия аварии и понять, если пострадавшие.

Есть ли пострадавшие? Если пострадавших нет, необходимо приступить к разговору с другим участником ДТП. В некоторых случаях допускается самостоятельное оформление аварии. Если сумма причиненного ущерба не превышает установленный размер, а у водителей нет разногласий, можно заполнять европротокол самостоятельно. Дополнительно потребуется сделать фотографии автомобилей после ДТП с разных ракурсов. На них должны быть видны номера транспортных средств, а также нанесенные повреждения. В случае, когда самостоятельное оформление аварии недопустимо, автомобилистам следует вызвать ГИБДД и дождаться приезда сотрудников.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди, в первую очередь необходимо оказать им помощь. Параллельно стоит вызвать "скорую" и полицию. В экстренных случаях пострадавших можно направить на попутном транспорте в ближайшую медицинскую организацию. Если поблизости нет других автомобилей, можно воспользоваться личным транспортом.

При оформлении ДТП потребуется записать фамилии, адреса, а также телефоны всех свидетелей. Если автомобили, которые стали участниками аварии, перекрывают дорогу и проезд для других транспортных средств, необходимо сфотографировать место происшествия и убрать машины с проезжей части.

Что учесть при съемке фото? В страховых компаниях порой могут усомниться в том, что ДТП было на самом деле. Для избежания подобных случаев рекомендуется делать достаточное количество фотографий с разных ракурсов. Они должны отображать взаимное расположение транспортных средств, регистрационные знаки каждого из автомобилей. Это позволит перед обращением в страховую компанию выбрать те кадры, на которых отчетливо видно все повреждения.

Если водители не имеют претензий. Даже в тех случаях, когда автомобилисты не имеют друг другу претензий, стоит позаботиться о собственной безопасности. Для этого составляется документ о ДТП, в котором содержатся данные и подписи водителей. Это убережет каждого из участников аварий от претензий сотрудников ГИБДД и от недобросовестности другого водителя.

От корректности оформления ДТП зависит безопасность автовладельца. Чтобы не стать заложником ситуации, стоит заранее ознакомиться с установленными правилами.