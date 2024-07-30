Эксперт перечислил топ-4 модели, прибывшие по параллельному импорту

Благодаря параллельному импорту россияне могут купить практически любой автомобиль. Да, это связано с некоторыми рисками дальнейшего обслуживания, но в противном случае почти нет альтернатив. Журнал "ЗР" назвал четыре модели, которые доступны в России у дилеров и могут стать хорошим вариантом, если не хочется ни "китайца", ни Lada.

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Самым дорогим в подборке оказался Hyundai Santa Fe, за который просят от 5,7 млн рублей за самые простые комплектации, пишет журнал, объясняя это не только таможенным и утилизационным сборами, но и богатством даже базовой версии: 18-дюймовые колеса, обогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоторможения и удержания в полосе. Лучшей парой мотор-коробка "За рулём" называет атмосферный двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.) и 8-ступенчатый "автомат" - она как раз устанавливается на начальные версии.

Дешевле, причём ощутимо, стоит Samsung QM6, известный некогда в России как Renault Koleos. За кросс, соразмерный с Toyota RAV4, просят в среднем 3 млн рублей. У южнокорейского кроссовера есть только переднеприводная версия, оснащённая двигателем MR20DD (144 л.с.) с хорошим ресурсом и надёжностью и вариатором Jatco JF016E, который, увы, этими качествами похвастаться не может.

Идём в порядке уменьшения: хэтчбек Suzuki Baleno с прайсом от 2,5 млн рублей. В Россию модель попадает преимущественно из Японии, где она оснащается мотором 1.5 литра (105 л.с.) и "автоматом" Aisin TW-40LE. Ситуация противоположная QM6: двигатель середнячковый, а вот коробка - ресурсная, но задумчивая при переключениях. Тем не менее, общую надёжность Suzuki журнал оценивает как очень высокую.

Последний в списке альтернатив китайским автомобилям и "Ладе" - седан Chevrolet Onyx с привлекательным прайсом 1,7-2,2 млн рублей. Сборка - Узбекистан, в Россию их ввозят через Казахстан. Выбирать можно между 90-сильным атмосферником 1.2 литра в паре с "механикой" и его турбоверсией на 132 силы, работающей в паре с АКП 6T40. В комплектации есть подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида, мультимедиа.

По итогам первого полугодия россияне потратили на новые автомобили 2,3 трлн рублей, что в два раза больше, чем с января по июнь в 2023 году.