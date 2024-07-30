Эксперт назвал десять проблем, из-за которых не запускается мотор автомобиля

В большинстве случаев отказ автомобиля заводиться вызван с проблемами со стартером, и определить их можно собственными силами. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

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«Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но двигатель не запустился, это может свидетельствовать о неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. Если со стороны стартера не слышно вообще никаких звуков, то весьма вероятно, что причина – в повреждении втягивающего реле или якоря. При таком сценарии возможным объяснением может быть короткое замыкание или простая проблема с контактами в цепи», — заявил он.



Березин добавил, что в ситуации, когда стартер сработал, но выключился еще до запуска двигателя, причины могут крыться в поломке втягивающего реле, износе механических частей или окислении клемм источника питания.

Также бывают случаи, когда при работе стартера слышен металлический скрежет. Как правило, в этом виноваты проблемы с зацеплением механических элементов. В такой ситуации Березин посоветовал посмотреть на обоймы бендикса. Если ведомая обойма с легкостью вращается в обе стороны, это значит, что бендикс сточился и его придется заменить. Однако в некоторых случаях деталь может быть исправна, но слишком загрязнена.

По словам эксперта, если стартер не выключается и после запуска двигателя, то стоит обратить внимание на контакты реле — есть вероятность, что они залипли. Он добавил, что практически все упомянутые неисправности не потребуют замены стартера целиком. Достаточно будет обойтись заменой отдельных элементов.