Названы причины, почему не заводится автомобиль

Эксперт перечислил причины, почему не заводится двигатель машин. В большинстве случаев проблемы с запуском автомобиля вызваны неисправностями стартера. В этом случае, по мнению главы отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артёма Берёзина, выявить их можно собственными силами. Об этом пишет «Газета.Ru».

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«Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но двигатель не запустился, это может свидетельствовать о неисправности коллектора, щёток или коротком замыкании. Если со стороны стартера не слышно вообще никаких звуков, то весьма вероятно, что причина — в повреждении втягивающего реле или якоря. При таком сценарии возможным объяснением может быть короткое замыкание или простая проблема с контактами в цепи», — отметил эксперт.



Кроме того, если стартер сработал, но выключился почти сразу, то проблема может быть во втягивающем реле, окислении источника питания или поломке механических деталей.

В отдельных случаях неисправность стартера можно определить по металлическому скрежету. Он указывает на проблемы с обоймами бендикса. В этом случае может помочь промывка ведомой обоймы, но если она легко вращается в обе стороны, замены не избежать.

Кроме того, если стартер не выключается после запуска мотора, не исключено, что залипли контакты реле.

Берёзин подчеркнул, что все вышеперечисленные неисправности не требуют полной замены стартера, достаточно обойтись их заменой. Сделать это можно в специализированном техцентре.