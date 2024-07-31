Моргание может спасти водителя от проблем со зрением

Врач напомнила россиянам о важности моргания за рулём. Очевидно, что одна из основных проблем профессиональных водителей и тех автолюбителей, кто вынужден проводить много времени за рулём, — перенапряжение глаз и ухудшение зрения.

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Долгое фиксирование на дороге, особенно, при плохом освещении, слепящих огнях, плохих погодных условиях, ярком солнце и многом другом оказывает негативное воздействие на глаза.

Водители часто жалуются на ощущение сухости глаз, на что влияет не только повышенная зрительная концентрация, но и работающий кондиционер. В таких условиях страдает качество слезной пленки, покрывающей роговицу. Со временем периодические жалобы могут перерасти в синдром сухого глаза, который усугубляет состояние глаз при наличии некоторых хронических заболеваний, пишет Газета.Ru.

Лучшей профилактикой в этом случае может быть сознательное дополнительное моргание, а также капли — слезозаместители низкой вязкости, которые должен прописать офтальмолог, резюмировал специалист.

Долгое сидячее положение также может спровоцировать появление проблем со зрением. Нарушение кровоснабжения, а оно неизбежно при долгой дороге, может вызывать появление пелены или радужных кругов перед глазами. В такие моменты лучше остановиться при ближайшей возможности, сделать небольшую разминку, походит.