Категория «С»: велокурьерам и электросамокатчикам пора сдавать на права

Шкуматов: Права, номера и ОСАГО должны быть обязательны для всех ТС с мотором.

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Проблема давно назрела. Статистика аварийности показывает, что ситуация приобретает характер стихийного бедствия: количество ДТП с СИМ в 2023 году выросло в 3,3 раза. В них погибло 43 человека, были ранены 3177 человек. Это данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В 2024 году всё стало еще хуже, хотя год еще не закончился. Что делать? Госдума чуть ли не еженедельно получает законодательные инициативы по штрафам для самокатчиков и курьеров, но депутаты забывают о главном: кто будет гоняться за юркими курьерами и подростками на самокатах?

Гаишники? Так их для контроля движения автомобилей не хватает! Вы представляете себе гаишников на самокатах, которые гоняются по тротуарам за нарушителями?

Выдвигаются также идеи запретить самокаты полностью, но здесь возникает тот же вопрос – кто будет ловить тех, кто запрет нарушает? Вспомним успешное решение похожей проблемы. Когда на рынке массово появились дешевые мопеды, которые мог купить практически каждый, а категории М в правах еще не было, на мопедах не ездил только ленивый. Хаос обернулся большим количеством аварий и, соответственно, жертв.

Решили мопедную проблему достаточно просто: для водителей мопедов (транспортное средство, между прочим) ввели отдельную категорию в правах, после чего всё очень быстро пришло в норму. Нужны права! Наводить порядок в случае с электровелосипедами и электросамокатами надо таким же образом. Очень странно видеть, как коммерческие услуги (а электровелокурьеры зарабатывают деньги, причем весьма немалые) оказываются людьми, которые не знают ПДД, не учились вождению и которые не имеют страховки на случай ДТП.

При этом эти электровелосипеды порой мощнее некоторых мотоциклов! Если вы посмотрите на сайты бесплатных объявлений, то увидите, что в описании многих таких курьерских устройств пишутся их характеристики: скорость до 70 км/ч! Представляете, что происходит с пешеходом, когда такой «велосипедист» врезается в него на тротуаре? Безумнейшие нарушения ПДД со стороны «велокурьеров», которые фактически ездят на электромотоциклах, участились настолько, что стали частью городского фона.

Электромотоциклы под видом «велосипедов» ездят по встречке, на красный, да как угодно! Кто ими управляет – непонятно. Что делать, если произошла авария и «велосипедист» уехал – тоже непонятно. Хаос и бардак. С чего начать? Начать надо с правильной классификации. Никаких «велосипедов с мотором» не должно быть как отдельной категории. Велосипед приводится в движение мускульной силой – и точка! Всё, что имеет электромотор и хотя бы одно колесо, должно быть транспортным средством без каких-либо исключений. То есть надо внести поправки в ПДД РФ. Надо обязать абсолютно всех, кто управляет транспортными средствами, иметь водительское удостоверение.

Для самокатов с мотором и электровелосипедов можно ввести отдельную категорию «С», на которую можно сдавать с 14 лет. Общее правило: если есть транспортное средство с двигателем, то у его водителя обязаны быть права. Все эти лазейки, что якобы под курьером не мощный мотоцикл, а «велосипед», должны быть устранены. Каждое такое транспортное средство должно быть застраховано по ОСАГО. Посмотрите на ужасающую статистику по погибшим и раненым.

Все эти пострадавшие люди и их родственники либо не получат от виновника аварии ничего, либо будут вынуждены судиться годами. Разве это справедливо? И, конечно, каждое транспортное средство с двигателем, включая все эти якобы «велосипеды», должны быть поставлены на учет в ГИБДД и иметь номера. Или у тебя велосипед с педалями, или ты водитель – управляешь транспортным средством, имеешь права, номера и страховку. Нет прав? Мотоцикл, который сейчас они называют «велосипедом» – на штрафстоянку. Других вариантов не должно быть.

Если всё это реализовать, проблема с самокатами, электромотоциклами под видом «велосипедов» и прочими устройствами очень быстро сойдет на нет. Пора браться за дело! Недавно суд впервые изъял электросамокат у виновника ДТП.