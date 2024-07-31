Как можно оформить ДТП через Госуслуги?

От правильности оформления ДТП зависит не только дальнейшее спокойствие автовладельца, но и размер выплат для проведения ремонта. В России планируют расширить лимит выплат по европротоколу до 200 000 рублей.

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В первом чтении Госдума уже одобрила соответствующий законодательный проект.

Самым удобным способом оформления ДТП является заполнение еаропроткола. Однако такой вариант доступен при соблюдении ряда условий. Главное - у сторон не должно быть разногласий. Заполнить заявку на выполнение ремонта или получение выплат после ДТП можно и через Госуслуги.

Однако не все автовладельцы знают, как пользоваться таким способом, чтобы не столкнуться с проблемами со страховой компанией.

15 июля 2023 года на Госуслугах впервые заработал сервис, который позволил автомобилистам в удаленном формате подавать заявление для получения возмещения после ДТП. Такая опция доступна только в том случае, если дорожно-транспортное происшествие оформлялось по европротоколу. Эксперты подвели итоги за прошедший год и рассказали, как часто граждане России обращаются к такому сервису.

Как и предполагалось, большого наплыва обращений от автомобилистов, попавших в ДТП, не последовало. Специалисты объясняют это тем, что большая часть граждан в стране придерживается консервативных методов оформления аварий. Несмотря на это, количество людей, использующих данный канал заполнения заявлений, за год заметно выросло. Так, в июне текущего года их оказалось в 4.3 раза больше, чем год назад.

Эксперты отмечают, что чаще автовладельцы пользуются личным кабинетом на сайте выбранной страховой компании. Это объясняется тем, что через личный кабинет пользователь получает больше преимуществ и возможностей при взаимодействии со страховой. Считается, что так заявления рассматриваются намного быстрее.

Клиент при обращении через сервис может не только заявить о страховом случае, но и оставить подпись на всех необходимых документах. В таком случае может использоваться и простая электронная подпись. Кроме того, пользователям предоставляется возможность удаленного получения выплат для проведения ремонта. Аналогично можно получить направление на ремонтные работы.

При использовании личного кабинета автовладельцы могут подавать заявления не только по европротоколу. Допускается удаленное заполнение документов, даже если дорожно-транспортное происшествие оформлялось сотрудниками ГИБДД.

Эксперты отмечают, что в апреле текущего года в системе появилась новая функция - самостоятельный осмотр транспортного средства и фотофиксация полученных повреждений.

Все перечисленные улучшения позволяют автовладельцам заниматься оформлением документов для ремонта без посещения офиса. Пока страховые компании все равно могут вызывать автовладельцев на очный осмотр транспорта, даже при удаленном заполнении документов.

Итог. Удаленное заполнение документов для получения выплат после ДТП упростило жизнь многих автомобилистов. Несмотря на это, страховые компании все еще имеют право на проведение очного осмотра.