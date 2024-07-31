Названы пять редких автомобильных элементов, которые больше не в моде

Современные автомобили полны фантастических технологий: они спасают жизни или созданы для комфорта водителя и пассажиров. Но какими бы блестящими ни были эти гаджеты, любители автомобилей с ностальгией оглядываются в прошлое и вспоминают детали и элементы, которые больше не в моде. Многие особенности классических автомобилей очень желанны, однако они очень редко встречаются на современных машинах.

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Красочные интерьеры

Салоны старых автомобилей были гораздо более красочными и характерными. В отличие от них, современные модели обычно представляют собой царство чёрных, серых, бежевых и коричневых материалов. Выделяются среди всех современных автомобилей, пожалуй, только китайские модели. Китайцы любят, чтобы внутри было множествj текстур, фактур и цветов. Однако и они не красят пластик, металлик и кожу в зелёные, розовые и фиолетовые цвета. Автомобили часто продолжают личность водителя. Владельцам VW Beetle нравятся металлические приборные панели старых моделей. У Porsche и Mercedes-Benz много классических моделей с контрастными узорами на тканевых сиденьях. Но в попытке снизить затраты и привлечь как можно более широкую аудиторию современные автопроизводители выбирают простые цвета и узоры. Результат привлекает широкую аудиторию, но ему не хватает души и характера красочной классики.

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Всплывающие фары

Одна из особенностей, которая мгновенно придаёт автомобилю человеческий облик, — выдвижные фары. Они вошли в моду благодаря своей футуристичности, а использовались в основном на спортивных моделях. Сейчас они выглядят как напоминание из предыдущих эпох. Скрытые фары ушли в прошлое из-за безопасности пешеходов. Всплывающие фары были особо популярны в 80-е и 90-е годы. Одни из самых популярных моделей, которые обладали этой фишкой — Mazda Miata и Ferrari F40.

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Прожекторы

Дополнительный ряд оптики на передней части автомобиля чаще всего получали автомобили, ориентированные на бездорожье. Так они могли лучше освещать дорогу по тёмному лесу. Чаще всего это были две или четыре дополнительные яркие фары. Добавление ряда прожекторов почти на любой автомобиль — отличный способ превратить скучный повседневный хэтчбек в раллийную машину. Это дешёвая и простая модификация, которая и выглядит потрясающе, и помогает лучше ориентироваться на дороге в тёмное время суток. Однако современные автомобили обладают гораздо более мощными фарами, чем их классические собратья из прошлого. Светодиодные фары более эффективны и менее навязчивы в дизайне автомобиля. Поэтому сейчас подобная модернизация освещения не слишком популярна. К тому же во многих странах, в том числе в России, установка дополнительного светового оборудования запрещена или сопряжена со сложным процессом сертификации.

Чаще всего прожекторы устанавливались на автомобилях с раллийным наследием, например, Ford Escort, классических Mini или Porsche 911 с сафари-тюнингом. Часто они встречались на полноприводных внедорожниках, например, на Land Rover Defender или Jeep Wrangler.

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Окна с форточками

Простая особенность, которую можно встретить в огромном количестве классических автомобилей. Это маленькие форточки в передних стёклах, которые открывались и впускали в салон свежий воздух.

Не все классические автомобили могли похвастаться кондиционером. Как минимум потому, что некоторые классические машины появились до того, как кондиционер распространился в автомобильной промышленности. Поэтому через небольшие окошки, которые держались на петлях, свежий воздух поступал в машину. Но в современном мире этой милой особенности уже не осталось места. Современные автомобили оснащены кондиционером, что сводит на нет реальную необходимость в подобных форточках. К тому же без них дизайн автомобиля выглядит более цельным. Кроме того, отказ от них позволяет избавиться от дополнительных затрат в процессе производства.

Большинство базовых классических автомобилей, которые выпускались в 1940−1980-х гг. оснащались подобными вентиляционными отверстиями. В том числе «Москвичи», «Жигули» и «Победа».

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Диван вместо передних кресел

Раньше вместо передних отдельных кресел устанавливался единый диван без центральной перегородки и подлокотника. Огромные пружинные скамейки были не только впечатляюще удобны, но и выглядели потрясающе. Они идеально подходили, чтобы сидеть рядом с близкими людьми в семейных классических моделях. Однако это обеспечивало ограниченную поддержку, поэтому со временем их заменили на более безопасные раздельные кресла.