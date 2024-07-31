Как выбрать оптимальную скорость для дальней поездки

Эксперты Quto дали советы, как выбрать оптимальную скорость движения. Некоторые автомобилисты «старой школы» говорят: самое важное — рассчитать коэффициент равномерности движения, для чего разделить среднюю скорость на максимальную, которую удалось развить на этой дороге. Чем ближе результат будет к единице, тем равномернее движение. Но это — в идеале...

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Здесь надо сделать важное уточнение! В реальной жизни дороги забиты грузовиками, на трассах – полным-полно опасных участков, а в населённых пунктах нестись сломя голову опасно не столько для себя, сколько для окружающих.

Поэтому на практике ситуация такова. Есть средняя скорость потока, которой придерживаются большинство машин. Превышать её не имеет смысла — хорошо, если выиграете десяток или немного больше минут, зато потратите больше топлива и будете чаще рисковать.

А потом вообще встанете на заправку, притом сделаете это раньше тех, кто ехал спокойно и размеренно. Там захотите размяться и перекусить… И вот вся мнимая экономия уже аннулирована длительным простоем.

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Поэтому в дальней дороге для равномерного движения выберите такую крейсерскую скорость, при которой у вас будет минимум торможений и, соответственно, разгонов.

Вот только «минимум торможений и разгонов» вовсе не значит «минимум перестроений»! Однако многие автомобилисты действуют по такому принципу: «встану в левый ряд, а кто торопится – пусть обгоняет меня справа».

На самом деле, левая полоса, забитая тихоходами, - огромная проблема именно российских дорог. В правых рядах места часто остается больше, чем в левых! В итоге, снижается скорость движения всех участников, а значит, и пропускная способность трассы.

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Возьмите за правило: неважно, сколько полос на трассе! Держаться правых рядов надо настолько долго, насколько это возможно.

Левый ряд существует только для обгона, поворотов налево и разворотов. Ведь если надо обогнать машину, то нет никаких проблем, чтобы обогнать её и перестроится обратно. Более того, в дальней дороге это даже полезно.

Как уверяют психологи, при равномерном монотонном движении водитель расслабляется, то есть теряет концентрацию. В итоге, если случится нештатная ситуация, человек, который до этого перестраивался из полосы в полосу, среагирует быстрее.

Ещё одна крайность — занимать левый ряд за несколько километров до поворота. И, конечно, как только заметите, что вас нагоняют сзади, не дожидайтесь, пока моргнут дальним светом, а заранее перестройтесь вправо.

Кстати, по поводу тех, кто едет быстрее. Если мимо пронеслись несколько автомобиль, а вас более высокая скорость заставляет напрягаться, не гонитесь за торопыгами. Возможно, у них просто хорошая резина, мощный мотор и лучше волдительские навыки.