Можно ли сегодня купить новый двигатель V8 от производителя

Не хватает лошадиных сил под капотом, а готовое решение хочется заполучить здесь и сейчас? Crate engine! Двигатель приказал долго жить, но времени на его ремонт нет? Crate engine! Ваш автомобиль никогда не оснащался чем-то мощнее трехлитровой рядной «шестерки», а хочется чего-то более серьезного? Crate engine! Crate engine, или «двигатель из коробки». Что это такое, кто занимается их выпуском и кому это вообще нужно?

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Пожалуй, производство и продажа «моторов из коробки» наиболее сильно развиты в США, поэтому поговорим об этом явлении именно на примере американского автопрома. В других странах суть остается той же, но, естественно, имеют место свои нюансы, продиктованные особенностями местного рынка, а также уровнем развития тюнинг-индустрии. Понятно, что вы не найдете в Японии джанкярдов площадью в несколько гектаров, где улыбчивые дядьки в ковбойских шляпах, жующие табак, с радостью продадут вам заклинивший V8 от Cadillac Eldorado ’59. Равно как и сложно будет отыскать в Мексике контору, способную за неделю с гарантией собрать 800-сильный 2JZ-GTE для вашего дрифт-кара.

В широком понимании crate engine – это любой собранный двигатель, который продается отдельно от автомобиля. Название происходит от ящиков или коробок, в которых они поставляются покупателю. Состояние двигателя может варьироваться от бэушного стока, который вчера извлекли из намотанной на столб машины и предлагают «как есть», до основательно доработанного в соответствии со спецификацией заказчика монстра мощностью пару тысяч лошадиных сил. Естественно, в условиях честной сделки с продавцом, обладающим внятной репутацией, потребитель всегда знает, что он покупает.

Разновидности «двигателей из коробки»

Классифицировать их в зависимости от состояния можно следующим образом:

Бывший в употреблении. Как и все бывшее в употреблении, такой вариант подразумевает определенные риски. В лучшем случае продавец вас заверит в том, что мотор был снят с чего-то, способного передвигаться своим ходом, и не обманет с пробегом. В худшем – вы покупаете кота в мешке с гарантией до ворот разборки.Восстановленный. Перед тем как попасть на «витрину», физическую или цифровую, агрегат был обслужен в частной мастерской с заменой расходников, настроен и, возможно, даже проверен на стенде. Здесь уже речь может идти о какой-то гарантии и подробном списке того, что было сделано по мотору. Перебранный. Это означает, что двигатель был разобран полностью от поддона до воздушного фильтра, отдефектован и собран в соответствии со стандартами производителя. То есть фактически это новый мотор.Новый. Новый есть новый. Разница лишь в том, что новым может быть либо какое-то готовое решение, либо же конфигурация, предварительно согласованная с заказчиком.

Давайте рассмотрим все эти варианты на конкретном примере. У вас есть Chevrolet Bel Air 1956 года с установленным с завода V8 объемом 265 куб. дюймов (4,3 л), который когда-то в комплектации с одним двухкамерным карбюратором развивал 162 л. с. Если целью является именно реставрация, то никто вам не предложит новенький 265-й смолл-блок, который за вечер влетит под капот вашего Chevy. В данном случае придется либо разбираться своими силами, либо отдать железо в чужие прямые руки. Благо с наличием запчастей для этих старожилов моторных отсеков проблем нет совершенно.

Но в итоге вы получите, что называется, «period correct» узел, а в контексте грамотной реставрации это крайне немаловажный момент. Под period correct подразумевается либо оригинальная деталь, которая соответствует году выпуска автомобиля, либо какое-то тюнинг-решение из той самой эпохи.

Если ваша цель – сделать так, «чтобы сток и ехало», то в зависимости от бюджета и ожиданий можно рассмотреть как б/у, так и восстановленный или перебранный. Однако, если хочется, чтоб ехало быстрее стока, в первую очередь стоит задуматься об уровне доработок. Нет никакого смысла в приобретении собранного двигателя с прицелом на установку строкер-кита, ведь тогда коленвал, шатуны и поршни все равно будут заменены. Ну а если в планах добыть лишь пару десятков «кобыл» посредством замены впускного коллектора и установки более производительного карбюратора, то можно обратить внимание и на мотор после полноценного вдумчивого ребилда от проверенной конторы.

А можно купить новый V8 прямо от производителя?

Можно! При условии, что соответствие агрегатов году выпуска вас заботит мало, зато хочется внушительной отдачи, адекватного мощности расхода, полноценной гарантии и минимума головной боли, добро пожаловать прямо на официальный сайт Chevrolet. Да, вот так все просто. И там круче, чем в пещере Аладдина – ведь есть все: от классического 350-го смолл-блока объемом 5,7 л под ключ (в комплект не входят разве что выпускные коллекторы, свечные провода и свечи) до 10,4-литрового атмосферного биг-блока с индексом ZZ632, способного крутиться на 7000 об/мин и выдающего свыше 1000 «коней» на бензине с колонки на трассе.

Я напомню, речь идет не об индивидуальном заказе в стороннем тюнинг-ателье, а о реальной позиции из каталога General Motors.

Вы можете на официальном сайте подразделения Chevrolet выбрать ближайшего дилера, в несколько кликов оплатить картой $32 935,35 и получить свой готовый к установке табун.

Интересует Mopar? Нет проблем, 1025-сильный наддувный 6,2-литровый Hemi от Dodge Challenger SRT Demon 170 станет вашим за $27 695. У Голубого Овала за одну «кобылу» придется заплатить несколько дороже: 5,2-литровый Predator с приводным компрессором Eaton мощностью 760 л. с. обойдется в $29 500. За эти деньги какой-нибудь известный немецкий бренд предложит прибавку в 30 л. с. к вашему спортседану, карбоновые ручки и шильдик на крышке багажника, подчеркивающий невероятную эксклюзивность вашего автомобиля.

И раз уж мы начали, давайте пробежимся по топовым позициям от Большой тройки из Детройта и взглянем на самые крутые моторы, которые можно купить новыми прямо от производителя.

10,4-литровый мотор от Chevrolet никогда не устанавливался с завода ни на одно транспортное средство, но этот исполин доступен к заказу в готовом к установке виде для всех любителей рафинированной атмосферной мощи. Заплатив без малого 33 тысячи долларов, вы станете обладателем 1000-сильного двигателя, собранного на правильно подобранных друг к другу компонентах, среди которых – кованая поршневая, огромные алюминиевые головки блока с непомерной пропускной способностью, чья архитектура изначально разрабатывалась для побед на стрипе в профессиональном классе Pro Stock, и система распределенного впрыска топлива.

Отдачу этого нижневального биг-блока легко можно поднять с помощью наддува и до двух, и до трех тысяч сил, но имеет ли это смысл? Ведь, допустим, Steve Morris Engines за $59 995 с радостью упакуют для вас в ящик проверенный в «боевых» условиях полуфабрикат, с которого уже снимали свыше 3000 л. с. при помощи двух турбин на стенде и побеждали на весьма значимых в мире заездах на квотер-мероприятиях, таких как Rocky Mountain Race Week 2022. Под «полуфабрикатом» подразумевается так называемый лонг-блок, то есть собранный мотор, к которому наддув, топливную систему и многое другое придется докупать отдельно. Ну или же заполнить форму на сайте, согласовать с перезвонившим в рабочее время специалистом компании проект, и за определенную доплату вам организуют двигатель мечты. Вряд ли 3000-сильный наддувный биг-блок от лидеров индустрии обойдется меньше чем в $100 000, но это по-прежнему crate engine, и вы можете получить его в отделении транспортной компании в состоянии «ready to race», то есть «установи и гоняй».

Chrysler Corporation без проблем обменяют на ваши деньги мотор от Dodge Demon 170, выпущенный тиражом 3000 экземпляров и неоднократно отмеченный в Книге рекордов Гиннесса. Этот потомок легендарного 426 Hemi с индексом С170, оснащенный трехлитровым приводным компрессором IHI, обойдется на $46 дороже, чем Toyota Prius по ценам 2023 года. Да и зачем вам японская «электричка», когда вы строите проект по всем канонам Resto Mod из доставшегося от отца Dodge Charger ’70?

С Ford Corporation все несколько дороже: эти верхневальные ренегаты в силу сложности конструкции двигателя хотят больше денег в пересчете на мощность. Тем не менее 5,2-литровый Predator с 2,6-литровым нагнетателем Eaton, изначально разработанный для Ford Mustang GT500 шестого поколения и позже поселившийся под капотом Ford F-150 Raptor R, доступен к заказу. Если вдруг ваш Mustang в кузове Fox body никак не хочет срываться со светофора на заднем бампере, а затюненный старый добрый Modular отказывается наотрез выезжать из десяти секунд на четверти мили, такое решение точно вам поможет.

Куда, зачем и как их ставить

Итак, допустим, вы получили заветный ящик с двигателем. Дальше нужно как-то установить содержимое коробки под капот. В зависимости от автомобиля и агрегата все может обойтись как просто покупкой соответствующих подушек двигателя, так и заменой всего переднего подрамника. Опять же на рынке для этого существует огромное количество bolt-on решений, которые несложно найти если не на официальной странице производителя, то на маркетплейсах типа Summit Racing точно.

Проблемы начинаются тогда, когда конфигурация двигателя радикально отличается о того, что устанавливалось в машину с завода. Возможно, придется резать моторный щит и брызговики, менять капот, переносить отдельные узлы. В этом случае путей, как всегда, два: спихнуть всю работу на сторону, расставшись с дополнительной суммой денег, или же потратить свое собственное время на изучение тематических ресурсов и общение на форумах. Ведь выбранные вами равнодлинные выпускные коллекторы могут банально не поместиться между лонжеронами, или же поддон двигателя увеличенного объема внезапно станет несъемным без вывешивания мотора. Подобных нюансов – куча, большинство из них неочевидны, и решать все это придется, что называется, по ходу пьесы. Тем не менее не стоит забывать, что до вас подобный путь проделали десятки, если не сотни людей, и проверенные рецепты есть. Вопрос только в цене и потраченном времени.

Также стоит отметить еще один момент: американцы в проектировании четырехколесной техники крайне консервативны. Приведу пару примеров из личного опыта. Шестилитровый LQ9 от Cadillac Escalade второго поколения без проблем встает на пикап Chevrolet K1500 1990 года выпуска – необходимо лишь докупить переходные пластины на переднюю балку. Однако есть и обратная сторона медали. Гражданский впускной коллектор для биг-блока Chevrolet имеет такую форму, что он нивелирует наклон двигателя.

То есть, при том, что двигатель наклонен относительно поперечной оси, карбюратор расположен горизонтально. А вот инженерам из гоночного мира на это совершенно наплевать, и этот факт не озвучивается вообще нигде. В итоге после замены коллектора пришлось полностью переделывать траверсу коробки, чтобы карбюратор встал так, как ему и подобает.

Выводы

Что мы имеем в сухом остатке? Crate engine – это отличный способ упростить себе жизнь и даже сэкономить финансы. Но только при вдумчивом подходе и с полным понимаем того, что вы приобретаете, зачем, а главное, готовы ли вы решать сопутствующие проблемы, которые могут возникнуть. Впрочем, четкий план действий еще никогда никому не мешал в любых начинаниях.