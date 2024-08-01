Почему перед арендой авто нужно сфотографировать все повреждения

Юрист Дубников объяснил, как избежать финансовых потерь при аренде каршеринга.

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Перед тем как брать в аренду автомобиль или электросамокат, транспорт необходимо тщательно осмотреть и зафиксировать в договоре все повреждения, иначе водителю грозят финансовые потери. Об этом рассказал юрист компании Консул Артем Дубников.

«Иногда компания-арендодатель выставляет неоправданно большой счет за мелкую поломку. В этом случае надо собрать все доказательства и обратиться в техподдержку и попросить пересмотреть сумму штрафа. Если это не помогло, но есть уверенность, что требования компании неправомерны, можно направить жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд в качестве крайней меры», – объясняет юрист.



Дубников сослался на свой опыт судебной практики и подчеркнул, что у судей нет четкой стратегии, связанной с вынесением решений преимущественно в пользу арендатора или арендодателя.

Все зависит от представленных доказательств, отмечает юрист. Но бывают случаи, когда из-за неисправности арендуемого транспорта и нарушений договора со стороны компании-арендатора сам водитель имеет право требовать компенсации вреда здоровью, материального и морального ущерба, резюмировал Дубников.