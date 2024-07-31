Названы пять интересных иномарок, которые можно купить вместо "китайца"

В условиях постоянно меняющегося автомобильного рынка выбор надежного и комфортного автомобиля становится все более сложной задачей. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российский газете" пять моделей, которые могут стать достойной альтернативой китайским машинам в своих сегментах.

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Kia Sportage V поколения привлекает внимание эффектным дизайном и высоким уровнем комфорта. Автомобиль отличается надежностью, функциональностью и эргономикой. Клиренс в 210 мм позволяет уверенно чувствовать себя на разных типах дорог. Стоимость базовой версии начинается от 3 млн рублей.

Toyota RAV4 V поколения построен на новой платформе TNGA, что значительно улучшило его динамические характеристики. Автомобиль отличается высокой энергоемкостью подвески и хорошей управляемостью. RAV4 предлагает просторный салон и вместительный багажник объемом 580 литров. Цены на российском рынке начинаются от 3,5 млн рублей.

Mitsubishi Outlander IV поколения представляет собой серьезный шаг вперед по сравнению с предшественником. Автомобиль получил более просторный салон и улучшенную шумоизоляцию. Outlander оснащается атмосферным двигателем 2.5 литра мощностью 184 л.с., который обеспечивает достойную динамику. Стоимость модели начинается от 4 млн рублей за базовую версию.

Volkswagen Polo VI поколения в кузове лифтбек предлагает впечатляющий объем багажника в 530 литров. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта, качественной подвеской и относительно невысоким расходом топлива. Volkswagen Polo VI доступен с двумя типами двигателей и может комплектоваться как механической, так и автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 1,5 млн рублей.

Hyundai Solaris II после рестайлинга получил обновленный дизайн и расширенный список опций. В гамме у автомобиля надежные двигатели, которые могут проехать без капитального ремонта более 300 000 км. Несмотря на компактные размеры, Hyundai Solaris обладает вместительным багажником объемом 480 литров. Стоимость модели варьируется от 1 до 1,5 млн рублей.

Как отмечает Валерий Антюфьев, каждый из представленных автомобилей имеет свои сильные стороны. Kia Sportage и Toyota RAV4 предлагают высокий уровень комфорта и проходимости. Mitsubishi Outlander привлекает просторным салоном и современными технологиями.

Volkswagen Polo и Hyundai Solaris являются отличным выбором для городской езды, сочетая компактность с функциональностью. При выборе автомобиля важно также учитывать расходы на сервисное обслуживание. Каждая из этих моделей может стать достойной альтернативой в своем ценовом сегменте, предлагая оптимальное соотношение цены, качества и надежности.