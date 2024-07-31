Названа основная причина аварий с автомобилями на ж/д переездах

В РЖД назвали основную причину аварий на переездах. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия с участием поездов происходит из-за несоблюдения правил водителями автомобилей. Так, в I полугодии 2024 года зафиксировано 96 инцидентов, и львиная доля произошла из-за выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора.

«Основная причина аварий на переездах — несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП — 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум», — заявили в ведомстве.



Отмечается, что на долю технических неисправностей автомобилей, уже выехавших на переезд, пришлось только 4% аварий.

В РЖД напомнили водителям, что ради собственной безопасности при пересечении с железнодорожными путями необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Кроме того, ни в коем случае нельзя выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора или пытаться объехать шлагбаум.

Минувшей весной было раскрыто, кто выпустит поезда для ВСМ Москва–Петербург. Компания РЖД подписала договор на 12 млрд рублей с «Уральскими локомотивами». Поставка составов должна быть осуществлена до конца марта 2028 года.