Сигналы светофора: когда можно ехать или идти, а когда нет

На дорогах можно встретить несколько разновидностей светофоров, и автомобилист должен знать, что означают их сигналы, иначе можно схлопотать штраф или спровоцировать аварию. В этом материале расскажем, что означают сигналы светофора по ПДД и как ими руководствоваться.

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Традиционный трехсекционный светофор

С детства известно, что означают цвета обычного светофора: красный – стой, желтый – приготовься, зеленый – иди. Но не все так просто, ведь есть еще мигающие светофоры, стрелки и символы.

Что обозначают сигналы обычного светофора?

Зеленый – можно ехать.Мигающий зеленый – вскоре включится желтый фонарь, но ехать все равно можно.Желтый – ехать нельзя, и скоро цвет фонаря сменится красным либо зеленым. Продолжить путь могут только те автомобили, которые не могут остановиться без экстренного торможения.Желтый мигает – перекресток не регулируется светофором, так как он отключен. Нужно ехать по ПДД, движение разрешено.Красный – ехать нельзя. Если фонари горят красным и желтым одновременно, значит, скоро включится зеленый свет.

Вместо круглых фонарей на светофоре могут применяться стрелки (желтая, красная, зеленая). У них тот же смысл, что и у традиционных фонарей, только они еще указывают сторону, на которую действуют. То есть они выполняют функцию предписывающих знаков.

Если стрелка зеленая, путь открыт в ту сторону, на которую она указывает. Желтая или красная стрелка сигнализирует о том, что поворачивать в ту сторону нельзя, но скоро путь откроется.

Также автомобилисты должны помнить, что свернуть вправо можно из крайнего правого ряда, а влево и развернуться – из крайнего левого.

Светофор с дополнительными секциями

Иногда обычный светофор оборудуют еще одной или двумя дополнительными секциями и таким образом увеличивают пропускную способность перекрестков.

Например, если основной светофор горит красным цветом, а стрелка в дополнительной секции светофора – зеленым сигналом и указывает вправо, это означает, что запрещены все маневры, кроме поворота направо.

В других направлениях путь закрыт.

Светофоры над полосами движения

Если над каждой полосой движения висит по светофору, то каждый работает на тот ряд, над которым расположен. Вместо круглых фонарей в секциях горят стрелки, указывающие разрешенные маневры.

Значение сигналов таких светофоров следующее:

красные стрелки – со всех сторон путь закрыт;желтые – скоро загорятся зеленые стрелки, и путь откроется;зеленые – можно ехать в указанную сторону.

Так автомобилисты заранее могут перестроиться в нужный ряд для поворота или разворота.

Железнодорожный светофор

Значения сигналов железнодорожного светофора описаны в п. 6.9 ПДД:

Бело-лунный мигающий свет светофора на ж/д путях разрешает движение автомобилям.Если лунно-белый сигнал светофора попеременно мигает с красным фонарем, разрешается движение через железнодорожный переезд, но в отсутствие приближающегося поезда.Мигание одного или двух красных фонарей вводит запрет на движение через железнодорожные пути.

Если фонари не мигают, через пути можно ехать, если не приближается поезд.

На ж/д путях может висеть и обычный светофор.

Его цвета имеют стандартные значения.

Светофор маршрутного транспорта, движущегося по выделенной полосе

Для маршрутного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) есть свой светофор, регулирующий проезд дорожных пересечений. Он представлен четырьмя фонарями бело-лунного цвета – три вверху и один внизу.

Если горят все четыре фонаря – маршрутному транспорту открыты все направления.Тандем нижнего сигнала с верхним левым позволяет повернуть только влево.Тандем нижнего и верхнего правого фонаря позволяет повернуть вправо.Тандем нижнего и верхнего среднего фонаря позволяет продолжить путь прямо.Если горит только верхний ряд фонарей, автобусам нельзя въезжать на перекресток.

У маршрутных ТС также есть своя полоса. Другому транспорту заезжать на ряд для городского транспорта запрещается.

Реверсивный светофор

Реверсивные горизонтальные светофоры дублируются специальной разметкой – сдвоенными прерывистыми линиями с длинными штрихами.

Если над рядом горит зеленая стрелка, можно ехать в этом направлении дальше.

Если над полосой горит красный крест, ряд отдан транспорту встречного направления.

Если у светофора три секции и в середине горит желтая стрелка, сигнал скоро сменится. Стрелка указывает ряд, на который нужно перестроиться, чтобы освободить реверсивную полосу.

Например, на этом рисунке видно, что синему джипу пора перестроиться в правый ряд.

Пешеходные и велосипедные светофоры

В ПДД есть не только транспортные, но и пешеходные светофоры. У них всего две секции, а на фонарях светятся силуэты человека или велосипеда.

Значение пешеходных светофоров следующее:

Если горит красный фонарь в верхней секции, идти нельзя.Если горит зеленый фонарь в нижней секции, идти можно.

Пешеходные светофоры часто издают звуковые сигналы, которые оповещают незрячих пешеходов о том, что можно перейти дорогу. В п. 14.5 ПДД сказано, что автомобилисты обязаны пропускать незрячих людей с тростью даже в местах, где отсутствует «Зебра».

Велосипедные светофоры имеют три секции, на линзах которого изображен велосипед.

Цвета светофора те же, что и в трехсекционном светофоре для автомобилей – красный, желтый, зеленый. Значения сигналов те же самые: красный – ехать запрещается, желтый – скоро загорится красный или зеленый, зеленый – можно ехать.

Правила движения по светофорам

Двигаясь по светофорам, автомобилисты должны следовать правилам:

Помнить, что указания светофора и регулировщика важнее знаков.Самый главный приоритет – у регулировщика. Если его сигналы противоречат сигналам светофора, нужно следовать указаниям регулировщика.Светофор и регулировщик работают на том дорожном пересечении, на котором стоят.Въехать под желтый цвет на дорожное пересечение можно только для предотвращения экстренного торможения. Согласно п. 6.14 ПДД, ехать на желтый можно, если невозможно остановиться без экстренного торможения.Если автомобилист не успел покинуть перекресток до смены сигнала, он может покинуть его на красный свет или запрет регулировщика (то есть завершить маневр).Нельзя выезжать на перекресток, если за ним образовался затор. Нужно остановиться или свернуть на свободную улицу.Если светофор мигает только желтым, его отключили, а, если вовсе не горит, – сломан. Водитель должен ехать по ПДД.

Перекрестки, на которых не работают светофор или регулировщик, считаются нерегулируемыми.

Какой штраф за нарушение сигналов светофора

За несоблюдение сигналов светофора грозит штраф или лишение прав:

1 000 рублей за движение на красный сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП).1 500 рублей за езду по полосе маршрутного транспорта (ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП).5 000 рублей или изъятие в/у на 4-6 месяцев за езду по встречной реверсивной полосе (ч. 4 ст. 12.15 КоАП).5 000 рублей или изъятие в/у на 3-6 месяцев за езду через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.10 КоАП). За повторный проступок изымут права на 1 год (ч. 3 ст. 12.10 КоАП). Если нарушение сняла камера, лишение заменят на штраф 5 000 рублей.

Оплатить взыскания, кроме тех, что выписаны за повторные проступки, можно в половину суммы в течение 20 суток с момента назначения. Своевременная проверка штрафов ГИБДД через «Автокод Штрафы» поможет не пропустить этот срок.

Через сервис также можно внести оплату по взысканию. Квитанция придет на е-мейл.