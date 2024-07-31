Эксперт рассказал, почему АИ-92 хотели запретить

«За рулем» поделился любопытными фактами про самый популярный в России бензин.

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Если по статистике 2009 года 92-м бензином в России заправлялись 60% легковых автомобилей, то в наши дни этот показатель сократился вдвое. Тем не менее самым продаваемым бензином на АЗС остается АИ-92 (в 2023 году было реализовано 6,018 млн тонн бензина АИ-92 против 3,631 млн тонн АИ-95). Объясняется это просто: по данным Росстата, в сравнении с 95-м он дешевле и до сих пор подходит большинству автомобилей, даже с турбодвигателями (но будьте внимательны: многие производители указывают его в качестве допустимого, но рекомендуют для постоянного использования АИ-95 – не убейте мотор своего автомобиля).

Опытные автовладельцы знают, что октановое число не влияет на качество бензина. Просто разные бензины рассчитаны на разные модели двигателей. Если часто приходится эксплуатировать автомобиль в условиях высокогорья и жары под 40 градусов, то высокооктановый бензин позволит избежать детонации в двигателе.

В то же время при небольших нагрузках и не в экстремальных условиях работы двигателю вполне подойдет АИ-92, чем автовладельцы и пользуются. Любопытные факты о бензине АИ-92 В советские времена 92-го бензина не было. Вместо него на АЗС продавали АИ-93. Этот бензин считался высокооктановым и заливался в 412-е Москвичи и ВАЗ-2101. В принципе, между тем 93-м и нынешним АИ-92 никакой разницы нет.

Вот еще несколько интересных фактов о бензинах. В 80-х годах прошлого века октановое число бензина можно было определить по цвету. 93-й изначально имел синеватый оттенок, а с 1979 года – оранжево-красный. 72-й бензин не имел цвета, 76-й с момента появления в конце 1960-х годов был зеленоватым, а с 1979 года – желтым. 98-й, который в СССР появился в 1960-х годах, сначала подкрашивался желтым, а с 1979-го года – синим. Когда в СССР начали выпускать первые Жигули, литр АИ-93 стоил 9,5 советских копеек. Чтобы заправить полный бак для ВАЗ-2101, требовалось потратить 4 рубля.

По нынешним временам это звучит как бесплатно, но тогда это было очень дорого (бензин АИ-76 стоил 7,5 копеек за 1 литр). Автомобили марки ЗАЗ были рассчитаны на минимальные финансовые расходы на их содержание. Однако после установки на Запорожцы двигателей МеМ3-968БЭ мощностью 50 л.с. и степенью сжатия 8,4 вместо 7,2 возникала необходимость заправляться дорогим бензином АИ-93. К слову, этот же бензин заливали и в автобусы ЛиАЗ-677. Вот и приходилось частным автовладельцам просить водителей этих автобусов «делиться» по дешевке этим ценным топливом. АИ-92 для Европы сегодня – самый настоящий раритет.

Найти его на АЗС там крайне сложно. Это никоим образом не означает, что 92-й – плохой бензин. Просто двигатели современных европейских автомобилей имеют высокое давление в конце такта сжатия. В связи с этим для заправки нужен бензин с повышенными антидетонационными свойствами. Запрет на бензин АИ-92 Попытки прекратить выпуск АИ-92 были и у нас. Этот бензин должен был исчезнуть с 2011 года. Но не получилось. Повторная попытка остановить производство АИ-92 была предпринята в 2015 году.

Однако объем продаж 92-го бензина в 2015 году составил 53% от общего объема продаж топлива, и на основании этого решено было продолжить его выпуск. Многие иностранные автопроизводители, поставлявшие машины на наш рынок до санкций (Kia, Renault, Volkswagen…) и поставляющие их сейчас (китайский автопром), указывают, что двигатели тех или иных моделей могут работать на 92-м бензине.

И это становится веским доводом при выборе автомобиля покупателями.. Если помните, Renault Arkana с турбодвигателем объемом 1,33 литра, разработанным совместно с Mercedes-Benz, тоже может работать на АИ-92. Кроме того, этот народный бензин подходит для заправки кроссоверов Chery и Exeed.

Но повторимся еще раз – не злоупотребляйте и не заправляйте постоянно подобные автомобили 92-м бензином: он допустим, но в баки машин с современными моторами рекомендуется лить все же АИ-95. А здесь вы найдете интересные факты о дизельном топливе.