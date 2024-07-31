Продажи запчастей для китайских автомобилей выросли в 1,8 раза

Сервис "Авито" проанализировал спрос на запчасти для автомобилей в первом полугодии. Он ожидаемо вырос на китайские машины, но не перебил запросы по лидерам прошлых лет: корейские, российские, немецкие и японские авто.

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Суммарный рост запчастей с января по июнь вырос на 12%. Тенденция этого периода такова, что заметно подскочил спрос на новые детали - плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года, б/у компонентами стали интересоваться чаще на 2%.

"Различные исследования показывают, что доля новых автомобилей китайских производителей на российском рынке достигла 60%, и такая динамика не могла не сказаться на рынке автокомпонентов. Лидеры роста продаж в запчастях - популярные сейчас марки Haval, Exeed и Chery. Запчасти для китайских авто покупали в первом полугодии 2024 года в 1,8 раз чаще, чем в первые шесть месяцев 2023 года", - говорится в отчёте "Авито", поступившем в редакцию "Российской газеты".



В общем объеме продаж лидерство у "корейцев" - Kia и Hyundai, доля по каждому бренду составляет 4,9%, на втором месте идёт Lada с результатом 3,2%, у BMW и Toyota по 3,1%.

Самой популярной категорией запчастей - 28% в общем объёме - являются кузовные детали: зеркала, бампера, капоты и прочее. Далее идут электрообрудование (12%), двигатели и детали для них (11%), автосвет (9%) и подвеска (8%).