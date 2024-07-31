Юрист рассказал, как компенсировать ремонт машины из-за плохой дороги

Как получить компенсацию за поломку машины из-за ямы на дороге. Плохое качество дорог нередко становится причиной поломки автомобиля. Не все автовладельцы знают, что в этом случае можно взыскать деньги на ремонт машины. Адвокат Александр Щербинин рассказал, как это можно сделать правильно.

© Quto.ru

Если повреждения возникли из-за плохого качества дороги, то в этой ситуации есть ответственное лицо, кроме автолюбителя. С юридической точки зрения, наезд на яму, повлекший повреждения транспортного средства, считается ДТП. Соответственно, все дальнейшие действия водителя должны быть такими же, как при аварии.

Нужно остановиться, включить «аварийку», поставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГАИ. Пока едут правоохранители, нужно сфотографировать и снять на видео все полученные повреждения, а также ту часть дороги, что стала причиной поломки. Идеально, если найдутся свидетели происшествия или видео, снятые на регистраторы или камеры наружного наблюдения. До приезда ГАИ можно записать данные свидетелей, а также попытаться получить видео момента ДТП с других носителей. Это особенно актуально для уличных камер, записи с которых хранятся недолго.

Инспекторы ГАИ могут потребовать объяснений под протокол, и это нужно сделать. В документе обязательно должно быть указано, что водитель соблюдал ПДД и двигался с разрешенной скоростью. В противном случае виновником ДТП может стать сам водитель. В протоколе должны быть зафиксированы все повреждения автомобиля, а также полные размеры выбоины, в которую попала машина. Размеры, а также всю информацию, содержащуюся в документе, нужно проверить до его подписания.

После этого водитель должен будет найти организацию, обслуживающую участок дороги, где произошло ДТП. Труда это не составит, все данные, как правило, можно найти в Интернете. Оценщики помогут посчитать ущерб. Провести оценку лучше в присутствии виновной стороны. О месте и времени осмотра лучше всего оповестить телеграммой, что быстрее, чем заказным письмом с описью и уведомлением, рекомендует эксперт.

Останется направить претензию виновнику поломки и требование о возмещении ущерба за ремонт транспортного средства. Случается, что виновная сторона не соглашается на мирное разрешение вопроса. В таком случае следующим этапом для пострадавшего станет обращение в суд.