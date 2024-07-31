Ресурс мотора - 250 тысяч км. Эксперт назвал плюсы и минусы лифтбека JAC J7

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко считает, что лифтбек JAC J7 - привлекательный вариант в своем сегменте. По его словам, у этого автомобиля под капотом довольно надежный мотор на 1,5 литра (136 л.с.). Теоретический ресурс такого силового агрегата - 250 тысяч км.

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При должном обслуживании вариатор Punch VT3 вполне может выдержать 300 тысяч км, объяснил эксперт изданию "Автовзгляд". Что, кстати, оценили многие таксопарки, куда модель в больших объемах начали закупать.

Но есть и минусы - довольно жестко настроенная подвеска, которая доставляет дискомфорт на неровной дороге. Многие жалуются на недостаточную шумоизоляцию, особенно - от мотора и колесных арок. Также вариатор не славится расторопностью.

В плане запчастей никаких проблем нет - для J7 они не самые дорогие. Да и ждать не придется.

Сейчас у дилеров автомобиль предлагают за 2,1-2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи легковых автомобилей JAC на российском рынке по итогам первого полугодия 2024 года увеличились на 11% и приблизились к отметке в 5 тысяч машин. Чаще всего в РФ покупали JAC J7 - его доля составляет 25%. Далее идет среднеразмерный кроссовер JS6 c долей 23%.