Этот старенький GMC Sierra более функционален, чем любой современный пикап

Этот старенький GMC Sierra гораздо более функционален, чем любой современный пикап
Пока автопроизводители ищут новые способы необычного применения кузова пикап, этот GMC Sierra 2000 года удивит всех, предложив настоящее царство ящичков под поднимающимися бортами.
Снаружи он выглядит как самый обычный пикап, но стоит нажать несколько тумблеров, и боковины поднимаются, открывая доступ к множеству скрытых отсеков. Такого не может предложить даже новые пикапы Ram или Rivian. А ведь за этот GMC просят всего 6350 долларов США или 550 тысяч рублей по текущему обменному курсу.
Борта кузова справа и слева поднимаются, как двери «крыло чайки» у Mercedes-Benz 300SL. Ram делает что-то подобное со своим запатентованным RamBox, хотя у него отсеки меньше и открываются только верхние части боковин.
А ещё есть поперечный туннель, как у Rivian R1T. Конечно, это не полностью сквозная конструкция, но поддон имеет длину более метра и выдвигается только с пассажирской стороны. В этом поддоне удобно хранить лопаты и прочие длинные инструменты.
А ещё весь пол кузова полностью выдвигается назад, что значительно облегчает погрузку и разгрузку кузова.
Продавец утверждает, что необычный кузов был изготовлен некой компанией из Миссисипи.